世界盃2022︱克羅地亞悶和摩洛哥0：0 比利時今晚凌晨3點鬥加拿大

F組的首場比賽，克羅地亞與摩洛哥踢平0:0，成為今屆首場沒有入球的比賽。

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與歐洲勁旅比利時及北美洲一哥的加拿大同組，今場成為克羅地亞與摩洛哥爭取分組另一個出線席位的重要一仗。摩洛哥一開波 攻勢就非常主動，12分鐘，摩洛哥左路發起攻勢，保法爾（Sofiane Boufal）突破切入中路再傳中，皮球輾轉落在禁區頂，伏兵禁區外的薛耶治（Hakim Ziyech）撞射攻門，可惜被克羅地亞守衛擋走。其後摩洛哥在後場30碼附近傳失波，比列錫（Ivan Perisic）截到皮球後立即遠射，皮球掠楣而過。克羅地亞上半場一直受壓，直到36分鐘，克羅地亞獲得難得的反擊機會，但尼高拉華錫（Nikola Vlasic）第一下控不定皮球，最終浪費了反擊的絕佳時機。臨完半場時，摩洛哥門將耶辛尼保奴（Yassine Bounou）接連救出克羅地亞兩次攻門，包括一次超近距離的撞射，協助球隊保持不失地返回更衣室。

下半場賽事保持拉鋸，兩隊都踢得非常保守。51分鐘，保法爾勁射省中洛夫雲（Dejan Lovren），馬薩奧利（Noussair Mazraoui）衝前插水式頭槌未命中目標。65分鐘，摩洛哥中路偏左30多碼得到罰球機會，夏基美（Achraf Hakimi）接應薛耶治輕力推橫大力抽射，去勢強勁，但利華高域只能把皮球雙槌打走。克羅地亞全場超過6成控球，但射門卻比摩洛哥少，最終雙方踢成0：0完場，各得1分。同組的比利時及加拿大將會在今晚香港時間凌晨3點登場。