世界盃2022｜麥巴比擔大旗 法國襲澳洲求破咒

主力接二連三退隊、加上衛冕魔咒，令「高盧雄雞」今屆前路不被看好；不過法國隊始終人腳鼎盛，香港時間今晚深夜在艾積洛比球場(Al-Janoub)亮相，於D組迎戰「老對手」澳洲(23/11 03:00)，將由當時得令的前鋒基利安麥巴比擔大旗，展開破「咒」的第一擊。

衛冕法國今夏起諸事不順，歐國聯6戰只曾擊敗奧地利，倖免降班，之後現主力退隊潮，連金球獎得主賓施馬一操再傷，再一次無緣決賽周。不過主帥迪甘斯說：「雖然受到新的打擊，但我對大軍充滿信心，己隊會盡全力應付未知的巨大挑戰。」誠然，對上一支成功衛冕的是1962年的巴西；而對上3屆衛冕球隊意大利、西班牙及德國，在翌屆世盃首戰皆不勝；但以法國陣容，今夜仍有信心破咒，因今場對手又是4年前分組首戰的澳洲，當時法國以2比1獲勝。該賽球賽，法國以麥巴比、基沙文及奧士文尼迪比利作進攻三叉戟，迪帥今場應會派出36歲的基奧特跟麥巴比打雙箭頭，二人在球會比賽腳風甚順，配合上屆對賽時先攻入12碼的基沙文，演繹「4-3-1-2」陣式。

