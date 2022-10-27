世界盃2022懶人包｜完整NowTV/ViuTV免費直播賽程時間 32隊分組賽詳情

FIFA世界盃2022將於11月20日在卡塔爾舉行，今屆世界盃NowTV繼續獲得香港區獨家轉播權，香港觀眾除了可以在購買NowTV或NowE收看賽事外，免費頻道ViuTV亦會直播決賽以內的19場比賽。由於今屆賽事部分大事都在香港時間晚飯階段上演，超過30場比賽在晚上6時至11時開波，對香港觀眾睇波十分友善，以下便為各位讀者列出今屆世界盃32強分組賽的比賽日期時間，以及網上直播連結和免費直播等詳情。
世界盃2022開賽日期
今屆世界盃由2022年11月20日至12月18日。分組賽會由11月20日深夜展開，至12月2日完成。其後16強淘汰賽由12月3日開始，8強賽事由12月9日開賽，最後世界盃決賽於12月18日舉行。
世界盃2022開波時間
世界盃2022於中東國家卡塔爾舉行，香港快卡塔爾5小時時差，因此部分比賽會在香港的晚飯黃金時段開波，一眾球迷可以睇波送飯。
單看世界盃頭兩輪分組賽（11月20日至11月28日）便鬥4個開波時段，分別是香港時間晚上6時、9時、深夜12時及深夜3時。到了世界盃第三輪分組賽（11月29日至12月2日），便只得香港時間晚上11時及深夜3時開波，想睇出線生死戰便要挨夜睇波了。
進入世界盃淘汰賽，大部份開波時間都是香港時間晚上11時及深夜3時，而季軍戰和決賽分別在12月17日晚上11時及12月18日晚上11時舉行。
世界盃2022香港免費直播及收費直播安排
ViuTV早前已宣布免費播放19場世界盃賽事，當中包括開鑼戰、兩場準決賽及決賽等重點賽事，如果普通讀者並非球迷，又不會挨夜睇波，其實亦不用另外付費睇世界盃。不過如果你想追看世界盃全部賽事，便要另外購買NowTV的世界盃通行證。
NowTV在早前宣布將以4K畫質獨家直播全部64場世界盃賽事，用戶透過AR應用程式，可實時取得場上不同的資訊及數據，包括球隊的策略調整，以及球員表現數據等。合資格的用戶，只需透過智能電話及AR技術，便可在家中任何平面上觀看立體的迷你版球場，甚至可跟自己喜愛的虛擬球員合照。
NowTV世界盃2022通行證費用
購買NowTV世界盃2022通行證，可以4K畫質觀看全部64場比賽的直播，正價為1080港元。
NowTV提供一項世界盃2022通行證優惠，適用於申請一個指定Now TV體育組合（24個月承諾期合約）的新Now TV客戶，或升級或續約至一個指定Now TV組合（24個月承諾期）並達指定月費增幅的現有客戶。該等客戶可以優惠價港幣480訂購FIFA世界盃2022賽事通行證（「賽事通行證」）（正價：1080港元）。賽事通行證之有效期至2023年1月31日。NowTV以外，Now E都會提供世界盃直播。
世界盃2022參賽球隊及分組形勢
今屆世界盃增加至32支球隊參賽，種子隊包括主辦國卡塔爾、港人熱捧的英格蘭、擁有球王美斯的阿根廷、力爭衛冕的法國、狂牛西班牙、紅魔比利時、巴西及葡萄牙。32支球隊分為8組踢單循環，勝和負各得3分、1分及0分，小組最高分的兩隊晉級16強。
A組：卡塔爾、厄瓜多爾、塞內加爾、荷蘭
B組：英格蘭、伊朗、美國、威爾斯
C組：阿根廷、沙特阿拉伯、墨西哥、波蘭
D組：法國、澳洲、丹麥、突尼西亞
E組：西班牙、哥斯達黎加、德國、日本
F組：比利時、加拿大、摩洛哥克羅地亞
G組：巴西、塞爾維亞、瑞士、喀麥隆
H組：葡萄牙、加納、烏拉圭、韓國
世界盃2022完整賽程時間表｜香港直播時間＋ViuTV免費收看詳情
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世界盃2022第一輪分組賽賽程
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11月20日（日）深夜12時
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【A組】卡塔爾對厄瓜多爾（ViuTV免費直播）
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11月21日（一）晚上9時
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【B組】英格蘭對伊朗
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11月21日（一）深夜12時
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【A組】塞內加爾對荷蘭
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11月21日（一）深夜3時
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【B組】美國對威爾斯
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11月22日（二）晚上6時
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【C組】阿根廷對沙特阿拉伯
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11月22日（二）晚上9時
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【D組】丹麥對突尼西亞
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11月22日（二）深夜12時
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【C組】墨西哥對波蘭
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11月22日（二）深夜3時
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【D組】法國對澳洲
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11月23日（三）晚上6時
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【F組】摩洛哥對克羅地亞
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11月23日（三）晚上9時
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【E組】德國對日本
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11月23日（三）深夜12時
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【E組】西班牙對哥斯達黎加
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11月23日（三）深夜3時
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【F組】比利時對加拿大
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11月24日（四）晚上6時
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【G組】瑞士對喀麥隆
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11月24日（四）晚上9時
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【H組】烏拉圭對韓國
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11月24日（四）深夜12時
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【H組】葡萄牙對加納
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11月24日（四）深夜3時
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【G組】巴西對塞爾維亞
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世界盃2022第二輪分組賽賽程
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11月25日（五）晚上6時
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【B組】威爾斯對伊朗
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11月25日（五）晚上9時
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【A組】卡塔爾對塞內加爾
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11月25日（五）深夜12時
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【A組】荷蘭對厄瓜多爾
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11月25日（五）深夜3時
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【B組】英格蘭對美國
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11月26日（六）晚上6時
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【D組】突尼西亞對澳洲
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11月26日（六）晚上9時
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【C組】波蘭對沙特阿拉伯
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11月26日（六）深夜12時
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【D組】法國對丹麥
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11月26日（六）深夜3時
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【C組】阿根廷對墨西哥
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11月27日（日）晚上6時
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【E組】日本對哥斯達黎加
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11月27日（日）晚上9時
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【F組】比利時對摩洛哥
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11月27日（日）深夜12時
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【F組】克羅地亞對加拿大
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11月27日（日）深夜3時
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【E組】西班牙對德國
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11月28日（一）晚上6時
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【G組】喀麥隆對塞爾維亞
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11月28日（一）晚上9時
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【H組】韓國對加納
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11月28日（一）深夜12時
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【G組】巴西對瑞士
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11月28日（一）深夜3時
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【H組】葡萄牙對烏拉圭
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世界盃2022第三輪分組賽賽程
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11月29日（二）晚上11時
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【A組】厄瓜多爾對塞內加爾、荷蘭對卡塔爾
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11月29日（二）深夜3時
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【B組】威爾斯對英格蘭、伊朗對美國
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11月30日（三）晚上11時
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【D組】澳洲對丹麥、突尼西亞對法國
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11月30日（三）深夜3時
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【C組】波蘭對阿根廷、沙特阿拉伯對墨西哥
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12月1日（四）晚上11時
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【F組】克羅地亞對比利時、加拿大對摩洛哥
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12月1日（四）深夜3時
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【E組】日本對西班牙、哥斯達黎加對德國
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12月2日（五）晚上11時
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【H組】加納對烏拉圭、韓國對葡萄牙
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12月2日（五）深夜3時
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【G組】塞爾維亞對瑞士、喀麥隆對巴西
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世界盃2022 16強淘汰賽賽程
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12月3日（六）晚上11時
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【16強1】A組首名 對 B組次名
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12月3日（六）深夜3時
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【16強2】C組首名 對 D組次名
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12月4日（日）晚上11晚
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【16強3】D組首名 對 C組次名
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12月4日（日）深夜3時
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【16強4】B組首名 對 A組次名
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12月5日（一）晚上11時
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【16強5】E組首名 對 F組次名
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12月5日（一）深夜3時
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【16強6】G組首名 對 H組次名
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12月6日（二）晚上11時
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【16強7】F組首名 對 E組次名
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12月6日（二）深夜3時
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【16強8】H組首名 對 G組次名
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世界盃2022 8強至決賽賽程
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12月9日（五）晚上11時
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【8強1】16強5勝方 對 16強6勝方
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12月9日（五）深夜3時
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【8強2】16強1勝方 對 16強2勝方
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12月10日（六）晚上11時
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【8強3】16強7勝方 對 16強8勝方
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12月10日（六）深夜3時
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【8強4】16強3勝方 對 16強4勝方
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12月13日（二）深夜3時
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【4強1】8強1勝方 對 8強2勝方（ViuTV免費直播）
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12月14日（三）深夜3時
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【4強2】8強3勝方 對 8強4勝方（ViuTV免費直播）
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12月17日（六）晚上11時
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【季軍戰】4強1負方 對 4強2負方
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12月18日（日）晚上11時
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【決賽】4強1勝方 對 4強2勝方（ViuTV免費直播）
常見問題
問：如何收看今屆世界盃？
答：市民可以於ViuTV免費收看19場世界盃賽事，如想收看今屆所有賽事直播，便需購買NowTV及NowE直播通行證。詳情按此
問：今屆世界盃ViuTV會免費直播那場比賽？
答：ViuTV將會免費收看19場世界盃賽事，包括開鑼戰、4強賽及決賽等重點賽事。詳情按此
問：今屆世界盃的開賽時間？
答：世界盃2022的分組賽開賽時間較適合香港球迷，有不少賽事都在晚上6時、9時開波。詳情按此