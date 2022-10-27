世界盃2022懶人包｜完整NowTV/ViuTV免費直播賽程時間 32隊分組賽詳情

FIFA世界盃2022將於11月20日在卡塔爾舉行，今屆世界盃NowTV繼續獲得香港區獨家轉播權，香港觀眾除了可以在購買NowTV或NowE收看賽事外，免費頻道ViuTV亦會直播決賽以內的19場比賽。由於今屆賽事部分大事都在香港時間晚飯階段上演，超過30場比賽在晚上6時至11時開波，對香港觀眾睇波十分友善，以下便為各位讀者列出今屆世界盃32強分組賽的比賽日期時間，以及網上直播連結和免費直播等詳情。

世界盃2022開賽日期 今屆世界盃由2022年11月20日至12月18日。分組賽會由11月20日深夜展開，至12月2日完成。其後16強淘汰賽由12月3日開始，8強賽事由12月9日開賽，最後世界盃決賽於12月18日舉行。

世界盃 2022 開波時間 世界盃2022於中東國家卡塔爾舉行，香港快卡塔爾5小時時差，因此部分比賽會在香港的晚飯黃金時段開波，一眾球迷可以睇波送飯。 單看世界盃頭兩輪分組賽（11月20日至11月28日）便鬥4個開波時段，分別是香港時間晚上6時、9時、深夜12時及深夜3時。到了世界盃第三輪分組賽（11月29日至12月2日），便只得香港時間晚上11時及深夜3時開波，想睇出線生死戰便要挨夜睇波了。 進入世界盃淘汰賽，大部份開波時間都是香港時間晚上11時及深夜3時，而季軍戰和決賽分別在12月17日晚上11時及12月18日晚上11時舉行。

世界盃 2022 香港免費直播及收費直播安排 ViuTV早前已宣布免費播放19場世界盃賽事，當中包括開鑼戰、兩場準決賽及決賽等重點賽事，如果普通讀者並非球迷，又不會挨夜睇波，其實亦不用另外付費睇世界盃。不過如果你想追看世界盃全部賽事，便要另外購買NowTV的世界盃通行證。 NowTV在早前宣布將以4K畫質獨家直播全部64場世界盃賽事，用戶透過AR應用程式，可實時取得場上不同的資訊及數據，包括球隊的策略調整，以及球員表現數據等。合資格的用戶，只需透過智能電話及AR技術，便可在家中任何平面上觀看立體的迷你版球場，甚至可跟自己喜愛的虛擬球員合照。

NowTV 世界盃 2022 通行證費用 購買NowTV世界盃2022通行證，可以4K畫質觀看全部64場比賽的直播，正價為1080港元。 NowTV提供一項世界盃2022通行證優惠，適用於申請一個指定Now TV體育組合（24個月承諾期合約）的新Now TV客戶，或升級或續約至一個指定Now TV組合（24個月承諾期）並達指定月費增幅的現有客戶。該等客戶可以優惠價港幣480訂購FIFA世界盃2022賽事通行證（「賽事通行證」）（正價：1080港元）。賽事通行證之有效期至2023年1月31日。NowTV以外，Now E都會提供世界盃直播。

世界盃 2022 參賽球隊及分組形勢 今屆世界盃增加至32支球隊參賽，種子隊包括主辦國卡塔爾、港人熱捧的英格蘭、擁有球王美斯的阿根廷、力爭衛冕的法國、狂牛西班牙、紅魔比利時、巴西及葡萄牙。32支球隊分為8組踢單循環，勝和負各得3分、1分及0分，小組最高分的兩隊晉級16強。 A組：卡塔爾、厄瓜多爾、塞內加爾、荷蘭 B組：英格蘭、伊朗、美國、威爾斯 C組：阿根廷、沙特阿拉伯、墨西哥、波蘭 D組：法國、澳洲、丹麥、突尼西亞 E組：西班牙、哥斯達黎加、德國、日本 F組：比利時、加拿大、摩洛哥克羅地亞 G組：巴西、塞爾維亞、瑞士、喀麥隆 H組：葡萄牙、加納、烏拉圭、韓國

世界盃2022完整賽程時間表｜香港直播時間＋ViuTV免費收看詳情 世界盃2022第一輪分組賽賽程 11月20日（日）深夜12時 【A組】卡塔爾對厄瓜多爾（ViuTV免費直播） 11月21日（一）晚上9時 【B組】英格蘭對伊朗 11月21日（一）深夜12時 【A組】塞內加爾對荷蘭 11月21日（一）深夜3時 【B組】美國對威爾斯 11月22日（二）晚上6時 【C組】阿根廷對沙特阿拉伯 11月22日（二）晚上9時 【D組】丹麥對突尼西亞 11月22日（二）深夜12時 【C組】墨西哥對波蘭 11月22日（二）深夜3時 【D組】法國對澳洲 11月23日（三）晚上6時 【F組】摩洛哥對克羅地亞 11月23日（三）晚上9時 【E組】德國對日本 11月23日（三）深夜12時 【E組】西班牙對哥斯達黎加 11月23日（三）深夜3時 【F組】比利時對加拿大 11月24日（四）晚上6時 【G組】瑞士對喀麥隆 11月24日（四）晚上9時 【H組】烏拉圭對韓國 11月24日（四）深夜12時 【H組】葡萄牙對加納 11月24日（四）深夜3時 【G組】巴西對塞爾維亞

世界盃2022第二輪分組賽賽程 11月25日（五）晚上6時 【B組】威爾斯對伊朗 11月25日（五）晚上9時 【A組】卡塔爾對塞內加爾 11月25日（五）深夜12時 【A組】荷蘭對厄瓜多爾 11月25日（五）深夜3時 【B組】英格蘭對美國 11月26日（六）晚上6時 【D組】突尼西亞對澳洲 11月26日（六）晚上9時 【C組】波蘭對沙特阿拉伯 11月26日（六）深夜12時 【D組】法國對丹麥 11月26日（六）深夜3時 【C組】阿根廷對墨西哥 11月27日（日）晚上6時 【E組】日本對哥斯達黎加 11月27日（日）晚上9時 【F組】比利時對摩洛哥 11月27日（日）深夜12時 【F組】克羅地亞對加拿大 11月27日（日）深夜3時 【E組】西班牙對德國 11月28日（一）晚上6時 【G組】喀麥隆對塞爾維亞 11月28日（一）晚上9時 【H組】韓國對加納 11月28日（一）深夜12時 【G組】巴西對瑞士 11月28日（一）深夜3時 【H組】葡萄牙對烏拉圭

世界盃2022第三輪分組賽賽程 11月29日（二）晚上11時 【A組】厄瓜多爾對塞內加爾、荷蘭對卡塔爾 11月29日（二）深夜3時 【B組】威爾斯對英格蘭、伊朗對美國 11月30日（三）晚上11時 【D組】澳洲對丹麥、突尼西亞對法國 11月30日（三）深夜3時 【C組】波蘭對阿根廷、沙特阿拉伯對墨西哥 12月1日（四）晚上11時 【F組】克羅地亞對比利時、加拿大對摩洛哥 12月1日（四）深夜3時 【E組】日本對西班牙、哥斯達黎加對德國 12月2日（五）晚上11時 【H組】加納對烏拉圭、韓國對葡萄牙 12月2日（五）深夜3時 【G組】塞爾維亞對瑞士、喀麥隆對巴西

世界盃2022 16強淘汰賽賽程 12月3日（六）晚上11時 【16強1】A組首名 對 B組次名 12月3日（六）深夜3時 【16強2】C組首名 對 D組次名 12月4日（日）晚上11晚 【16強3】D組首名 對 C組次名 12月4日（日）深夜3時 【16強4】B組首名 對 A組次名 12月5日（一）晚上11時 【16強5】E組首名 對 F組次名 12月5日（一）深夜3時 【16強6】G組首名 對 H組次名 12月6日（二）晚上11時 【16強7】F組首名 對 E組次名 12月6日（二）深夜3時 【16強8】H組首名 對 G組次名

世界盃2022 8強至決賽賽程 12月9日（五）晚上11時 【8強1】16強5勝方 對 16強6勝方 12月9日（五）深夜3時 【8強2】16強1勝方 對 16強2勝方 12月10日（六）晚上11時 【8強3】16強7勝方 對 16強8勝方 12月10日（六）深夜3時 【8強4】16強3勝方 對 16強4勝方 12月13日（二）深夜3時 【4強1】8強1勝方 對 8強2勝方（ViuTV免費直播） 12月14日（三）深夜3時 【4強2】8強3勝方 對 8強4勝方（ViuTV免費直播） 12月17日（六）晚上11時 【季軍戰】4強1負方 對 4強2負方 12月18日（日）晚上11時 【決賽】4強1勝方 對 4強2勝方（ViuTV免費直播）