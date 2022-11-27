世界盃2022︱日本球評 足球小將引領踏上漫長的冠軍夢途

「今屆已經是日本第七次向世界冠軍發起挑戰了，回首一看確是走過了很遠的路。有《足球小將》這本聖經的指引，前路縱漫漫，也不會走偏。」

「今屆已經是日本第七次向世界冠軍發起挑戰了，回首一看確是走過了很遠的路。有《足球小將》這本聖經的指引，前路縱漫漫，也不會走偏。」

「今屆已經是日本第七次向世界冠軍發起挑戰了，回首一看確是走過了很遠的路。有《足球小將》這本聖經的指引，前路縱漫漫，也不會走偏。」

「今屆已經是日本第七次向世界冠軍發起挑戰了，回首一看確是走過了很遠的路。有《足球小將》這本聖經的指引，前路縱漫漫，也不會走偏。」

「今屆已經是日本第七次向世界冠軍發起挑戰了，回首一看確是走過了很遠的路。有《足球小將》這本聖經的指引，前路縱漫漫，也不會走偏。」

「今屆已經是日本第七次向世界冠軍發起挑戰了，回首一看確是走過了很遠的路。有《足球小將》這本聖經的指引，前路縱漫漫，也不會走偏。」

「今屆已經是日本第七次向世界冠軍發起挑戰了，回首一看確是走過了很遠的路。有《足球小將》這本聖經的指引，前路縱漫漫，也不會走偏。」

日本與德國交手前，可能是近屆世界盃「藍武士」擁躉期望最低的一屆。由宿命論的角度看，自1998年首次晉身決賽周以來，分組賽出局、晉級淘汰賽交替發生，今屆本應輪到出局的。02、10、18年晉級的共通之處，就是首戰搶到分數。今屆賽程偏偏首戰遇上紐亞、基拿比、甘美治在陣的德國，是歷屆首戰最強對手。再加上同組還有西班牙，這樣的籤運早已涼了日本球迷的心。陣前像堂安律發表的冠軍宣言，森保一指目標8強不變，外間普遍沒有認真看待。就像「反清復明」一樣，口號嚟架啫。

近年日本隊打法出現明顯改變。少了賞心悅目的猜傳。面對亞洲區內的對手，控球率大幅度下降，屢次出現控球比對手少的情況。中場標誌人物由打仔格的遠藤航、守田英正取代以往膾灸人口的技術流大師香川真司、遠滕保仁……這樣的踢法，日本球迷當然難適應。強調效率犧牲了華麗進攻，以致在外圍賽晉級決賽周過程說服力欠奉，森保out的輿論壓力此起彼伏。

放棄華麗進攻

另一個令人沮喪的打擊，就是傷患問題。大名單確立後正選左後衛中山雄太傷退，板倉滉、富安健洋上陣成疑，動搖了藍武士的樑脊。日本隊經歷罕見的嚴重傷情，這似乎是球員旅歐適應激烈高水平賽事的副作用。在開球前，日本隊是否已從傷患中恢服過來仍是個迷。