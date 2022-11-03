世界盃2022｜細數8場經典世界盃賽事 馬勒當拿上帝之手、蘇亞雷斯手球救國

早前國際足協FIFA的官方Youtube頻道上傳了9場經典世界盃賽事的全場片段，給予球迷免費重溫。新一屆卡塔爾世界盃2022將會在11月開鑼，開波前除了要睇定賽程時間表及世界盃懶人包外，不如再重溫一次經典世界盃賽事，以下am730便精選了8場比賽供大家重溫，你又最記得那一場世界盃大戰？
1986世界盃8強：馬勒當拿施「上帝之手」
回顧1986年第13屆世界盃，世人見證球王馬勒當拿帶領阿根廷贏得冠軍，當中最經典便要數8強阿根廷對英格蘭，馬勒當拿梅開二度，第1球便是十分著名的「上帝之手」，至於第2球馬勒當拿便於中場開始連扭過幾名英格蘭球員，於禁區射入，此後馬勒當拿亦被球迷稱為球王。
影片連結：1986世界盃8強 阿根廷 vs 英格蘭
1998世界盃決賽：法國大勝巴西 施丹登基球王
巴西為1998年世界盃大熱球隊，力爭衛冕的森巴兵團有「外星人」朗拿度上位，前線又有白必圖及李華度等名將，決賽面對法國時被視為大熱球隊。不過決賽時朗拿度表現失準，法國由中場施丹梅開二度，以3:0擊敗對手成功首次奪得世界盃冠軍，施丹更因此確立球王地位。
影片連結：1998世界盃決賽 巴西 vs 法國
2002世界盃決賽：巴西3R救贖成功
2002世界盃巴西由李華度、朗拿度、朗拿甸奴組成3R進攻鐵三角，一路殺入決賽對上德國，以兩球輕取對手第5次奪得世界盃冠軍。該屆朗拿甸奴踢出身價，之後更一步步走上成為巨星，而巴西亦填補了上屆1998年決賽被法國大勝3球的遺憾，重奪世界盃冠軍完成自我救贖。
影片連結：2002世界盃決賽 德國 vs 巴西
2006世界盃決賽 意大利 vs 法國
這場世盃決賽的經典片段當然是施丹領紅牌，間接導致意大利射嬴12碼奪世界盃冠軍！更重要的是 2006年世界盃，兩隊都在國際賽上「頹」了幾年，直到十年多後，兩軍分別在世界盃及歐國盃奪冠。但已經物是人非，法國10號由施丹變成麥巴比，意大利門將由保方變成當拿龍馬！
影片連結：2006世界盃決賽 意大利 vs 法國
2010世界盃16強：林柏特問題球「入咗，一定入咗」
2010年世界盃是不少英格蘭球迷的恨，全因16強對德國時，林柏特遠射已入網，但球證及旁證都沒有表示判入球無效。這個問題球對香港球迷更有如「有聲post」，因為當年有線電視評述員潘源良即時爆肚大叫：「入咗！一定入咗！」情況失控十分激動，時至今時今日依然有不少網民回味。
影片連結：2010世界盃 德國 vs 英格蘭
2010世界盃8強：蘇亞雷斯手球救烏拉圭
2010年世界盃除了南非球迷以名為「嗚嗚祖拉」吹奏樂器最叫人印象深刻外，便要數烏拉圭對加納這場8強賽。加納於比賽中先領先1:0，其後烏拉圭靠傑志名將的科蘭射入罰球扳平。到了加時，烏拉圭前鋒蘇亞雷斯於門前故意手球拍走必入波被罰紅牌再輸12碼，可惜加納前鋒基恩12碼宴客，最後球隊互射12碼更負鳥拉圭，使烏拉圭峰迴路轉地殺入4強，蘇亞雷斯亦一手成為救國英雄。
影片連結：2010世界盃 烏拉圭 vs 加納
2014世界盃4強：德國7:1狂炒東道主巴西
巴西主辦2014世界盃，當時全國上下一心，找來曾領巴西奪冠的教頭史高拉利帶隊，希望可以在地頭一眾國民見證下捧盃，只是球隊殺入4強後缺少了進攻重心尼馬及後防大將泰亞高施華，攻守失準下被德國迅速先開紀錄，半場已輸5球，最終以1:7慘敗。賽後巴西中堅大衛雷斯更忍不住留下男兒淚。
影片連結：2014世界盃4強 巴西 vs 德國
2018世界盃分組賽：C朗連中三元逼和西班牙
2018年俄羅斯世界盃分組賽，C朗拿度與葡萄牙狹著歐國盃冠軍的氣勢出擊，於分組賽第一場面對西班牙，領先下再被反超，至比賽最後階段由C朗拿度射入美妙罰球完成帽子戲法，3:3逼和西班牙取得1分。
常見問題
問：如何收看以往世界盃經典比賽?
答：早前國際足協FIFA的官方Youtube頻道上傳了9場經典世界盃賽事的全場片段，給予球迷免費重溫。詳情按此
問：過往有甚麼世界盃經典比賽?
答：1986年馬勒當拿上帝之手、1998年決賽巴西爆冷慘敗、2006年決賽施丹頭槌領紅等等。詳情按此