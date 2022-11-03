世界盃2022｜細數8場經典世界盃賽事 馬勒當拿上帝之手、蘇亞雷斯手球救國

早前國際足協FIFA的官方Youtube頻道上傳了9場經典世界盃賽事的全場片段，給予球迷免費重溫。新一屆卡塔爾世界盃2022將會在11月開鑼，開波前除了要睇定賽程時間表及世界盃懶人包外，不如再重溫一次經典世界盃賽事，以下am730便精選了8場比賽供大家重溫，你又最記得那一場世界盃大戰？

1998世界盃決賽：法國大勝巴西 施丹登基球王 巴西為1998年世界盃大熱球隊，力爭衛冕的森巴兵團有「外星人」朗拿度上位，前線又有白必圖及李華度等名將，決賽面對法國時被視為大熱球隊。不過決賽時朗拿度表現失準，法國由中場施丹梅開二度，以3:0擊敗對手成功首次奪得世界盃冠軍，施丹更因此確立球王地位。 影片連結：1998世界盃決賽 巴西 vs 法國