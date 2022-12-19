世界盃2022︱美斯黑色透視「皇袍加身」惹爭議 連尼加轟騎劫經典一刻

美斯（Lionel Messi）以神級表現助阿根廷互射12碼擊敗法國，首次高舉世界盃。在他獲最佳球員時，被穿上一件黑色透視長袍，令足球界出現爭議。
美斯封王圖輯
卡塔爾國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）親自為美斯穿上的黑色透視長袍，美斯在捧盃合照後脫下。這件長袍名叫Bisht，是阿拉伯男性於重要場合穿上的服飾，超過2千年歷史。在阿拉伯國家的王室和宗教活動、開齋節、傳統節目、官員見重要人物時等穿上。若兒子結婚前，父親會為他穿上Bisht。
重要場合限定 國王例外
這件通常以駱駝毛和山羊毛製成的束腰外衣Bisht，除美斯穿上的黑色，也有啡、灰、米、白色等。一般先穿一件白色袍Kandura在內，在外面再穿上Bisht。而純金絲縫在袍邊，顯示身份象徵。在卡塔爾，只有國王塔米姆可以常常穿上Bisht。
世界盃2022︱麥巴比力壓美斯奪金靴獎 做歷來入球王指日可待
MESSI IN A BISHT 😭 pic.twitter.com/IchZ7mxGUJ— 🇦🇷 (@AnsaBintShabir) December 18, 2022
薩巴列達︰毫無道理
卡塔爾世界盃組委會秘書長Hassan Al Thawadi解釋道︰「這是重要場合和慶祝時的服飾，這是為美斯而設的慶祝，向世人展示阿拉伯及穆斯林文化的機會。」不過不少傳媒也質疑此舉騎劫了頒獎禮；英國《每日郵報》亦批評此舉，而英格蘭名宿連尼加（Gary Lineker ）更直指可恥（Shame）︰「本來阿根廷事隔36年再奪世界盃、三度高舉世界盃的相片十分珍貴，應是夢幻一刻。卻因美斯在球衣外披上黑袍，可恥。」美斯前隊友、阿根廷名宿薩巴列達也同意︰「只想問為什麼，毫無道理。」
學者︰顯示卡塔爾王室尊重美斯
英國體育記者Oliver Young-Myles在Twitter為美斯發聲︰「美斯等了一世，想穿上阿根廷藍白間條球衣高舉大力神盃。但夢想達成之際，卻被穿上這件黑色和金色的斗篷。」伊斯坦堡29 Mayis大學副教授Dr. Abdallah Marouf則認為是卡塔爾王室尊重美斯之意︰「這是高格調儀式，顯示卡塔爾國王極為尊重美斯。不用理會西方傳媒批評，我們都應了解不同地方的文化。」