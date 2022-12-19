世界盃2022︱美斯黑色透視「皇袍加身」惹爭議 連尼加轟騎劫經典一刻

美斯（Lionel Messi）以神級表現助阿根廷互射12碼擊敗法國，首次高舉世界盃。在他獲最佳球員時，被穿上一件黑色透視長袍，令足球界出現爭議。

美斯封王圖輯

卡塔爾國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）親自為美斯穿上的黑色透視長袍，美斯在捧盃合照後脫下。這件長袍名叫Bisht，是阿拉伯男性於重要場合穿上的服飾，超過2千年歷史。在阿拉伯國家的王室和宗教活動、開齋節、傳統節目、官員見重要人物時等穿上。若兒子結婚前，父親會為他穿上Bisht。

重要場合限定 國王例外

這件通常以駱駝毛和山羊毛製成的束腰外衣Bisht，除美斯穿上的黑色，也有啡、灰、米、白色等。一般先穿一件白色袍Kandura在內，在外面再穿上Bisht。而純金絲縫在袍邊，顯示身份象徵。在卡塔爾，只有國王塔米姆可以常常穿上Bisht。

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