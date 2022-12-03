世界盃2022｜FIFA解釋日本入球有效 即睇片段證皮球未完全出界

FIFA力證日本入球未出界

FIFA在Twitter上載了入球片段，與全球球迷一起驗證，FIFA於帖子上說：「在日本贏西班牙2:1的第2個入球中，VAR有檢查皮球有沒有先出了場區。視像裁判利用底線鏡頭拍到的片段，去決定是否有部分皮球仍在底線的白界上。」

FIFA補充說：「其他攝影機或會提供誤導影像，但根據目前證據，皮球尚未整個離開場區。」FIFA還分享了一段模擬片段，見到皮球的底部在白線以外，但仍有部分球面在白線之上。