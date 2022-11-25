九担租紅葉行山路線｜偽「港版京都」賞紅葉打卡 零難度平路親子樂

周日或公眾假期乘275R巴士的於總站下車，涼亭落斜左轉，經過粉紅色外牆的華景苑沿右面行，九担租就在不遠處。行山網站letsgohiking指古時每年邀交九担穀，因而得名。乘小巴的話沿祠心路折返，路口左轉經3座李氏宗祠、1座劉氏宗祠、烏蛟騰公廁、接到華景苑。

10分鐘抵紅葉打卡位

烏蛟騰舊稱「烏蛟田」，由老圍、河背、嶺背、新屋家、田心及三家村組成。全程為柏油路，是不用出汗的親子、拍拖打卡路線，不用跟旅行團自行到達。起步計10分鐘內十多棵楓香樹。紅葉十米高，是當地村落的風水林，被形容為「港版京都」有誇大成份，但不失為聖誕新年好去處。

每年約12月至1月楓香樹轉紅，可參考漁護署的大欖郊野公園楓香林紅葉指數，九担租較遲轉紅但相去不遠。根據沙頭角文化生態協會，九担租原以林姓及劉姓居氏為主，不少村民移民英國。