亞冠盃｜香港傑志分組抽好籤　遇新加坡泰國及南韓球會（附分組）

有基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）、尼馬（Neymar）以及賓斯馬（Karim Benzema）等大球星參與的亞洲聯賽冠軍盃，今日（24日）在亞洲足協總部進行分組賽的抽籤。其中香港代表的傑志在分組獲得好籤，同組面對兩屆冠軍的南韓球會全北汽車，以及泰國的曼谷聯及新加坡獅城水手，有機會爭取次名的出線資格。
來屆的亞冠盃將會改制，以亞洲前24支球會參與頂級的亞冠精英聯賽，以及次一級的亞冠第二聯賽和第三級別的亞洲挑戰聯賽，在亞洲足協再次「修例」將之前計算過去4個球季成績的評核機制，延長至8個球季，以令遭受到新冠疫情打擊的中超及澳職球隊，可以取回一定分數擠身頂級賽事。因此這是香港球會與亞洲頂級隊伍角逐的最後機會。在理文於附加賽不敵衞冕的浦和後，香港僅餘傑志一支球會參加分組賽。
在今日的抽籤，傑志算是獲得好籤，因為至少避過了與日本、南韓或是中國球會同組。而同組對手的南韓亞軍全北汽車，是亞冠盃常客，過去兩度奪標，上屆也打入了四強，只在12碼不敵最終冠軍的紅鑽。而另一個對手，是泰國的曼谷聯，球隊去季獲泰甲聯賽及盃賽的亞軍，不過僅在2007年參加過一次的亞冠分組賽，而之前兩次在附加賽都被淘汰。最後的一個對手，是新加坡的獅城水手，雖然新加坡聯賽實力與香港相約，甚至稍差，不過獅城水手今季大幅增兵，隊中包括前荷蘭小國腳、加勒比海國家古拉索的國腳施夫高域（Richairo Zivkovic）以及比利時小國腳的列斯迪尼（Maxime Lestienne）等，實力仍是不弱。
C朗尼馬賓斯馬今屆參戰
另外，C朗效力的艾納斯在賽事被編入了E組，而尼馬效力的希拉爾就在D組，至於賓斯馬、尼高路簡迪（N'Golo Kante）效力的伊蒂哈德，就在C組。在東亞區，中國球會的FC浙江在附加賽獲得晉級，而球隊隊中亦有香港球員的梁諾恆。
亞冠盃分組：
A組：柏克塔哥（烏茲別克）、艾費哈（沙特阿拉伯）、阿哈爾（土庫曼）、艾阿恩（阿聯酋）
B組：艾薩德（卡塔爾）、拿薩夫（烏茲別克）、艾費薩里安曼（約旦）、FC沙迦（阿聯酋）
C組：伊蒂哈德（沙特阿拉伯）、沙巴罕（伊朗）、空軍體育會（伊拉克）、AGMK足球會（烏茲別克）
D組：希拉爾（沙特阿拉伯）、馬贊德蘭（伊朗）、孟買城（印度）、拿夫巴罕（烏茲別克）
E組：柏斯波利斯（伊朗）、艾杜哈尼（卡塔爾）、伊斯迪洛（塔吉克）、艾納斯（沙特阿拉伯）
F組：全北汽車（南韓）、曼谷聯（泰國）、獅城水手（新加坡）、傑志（香港）
G組：橫濱水手（日本）、山東泰山（中國）、FC卡雅（菲律賓）、仁川聯（南韓）
H組：武里南聯（泰國）、甲府風林（日本）、墨爾本城（澳洲）、FC浙江（中國）
I組：蔚山現代（南韓）、川崎前鋒（日本）、柔佛DT（馬來西亞）、巴吞聯（泰國）
J組：武漢三鎮（中國）、浦項製鐵（南韓）、FC河內（越南）、浦和紅鑽（日本）