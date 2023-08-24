亞冠盃｜香港傑志分組抽好籤　遇新加坡泰國及南韓球會（附分組）

來屆的亞冠盃將會改制，以亞洲前24支球會參與頂級的亞冠精英聯賽，以及次一級的亞冠第二聯賽和第三級別的亞洲挑戰聯賽，在亞洲足協再次「修例」將之前計算過去4個球季成績的評核機制，延長至8個球季，以令遭受到新冠疫情打擊的中超及澳職球隊，可以取回一定分數擠身頂級賽事。因此這是香港球會與亞洲頂級隊伍角逐的最後機會。在理文於附加賽不敵衞冕的浦和後，香港僅餘傑志一支球會參加分組賽。

有基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）、尼馬（Neymar）以及賓斯馬（Karim Benzema）等大球星參與的亞洲聯賽冠軍盃，今日（24日）在亞洲足協總部進行分組賽的抽籤。其中香港代表的傑志在分組獲得好籤，同組面對兩屆冠軍的南韓球會全北汽車，以及泰國的曼谷聯及新加坡獅城水手，有機會爭取次名的出線資格。

在今日的抽籤，傑志算是獲得好籤，因為至少避過了與日本、南韓或是中國球會同組。而同組對手的南韓亞軍全北汽車，是亞冠盃常客，過去兩度奪標，上屆也打入了四強，只在12碼不敵最終冠軍的紅鑽。而另一個對手，是泰國的曼谷聯，球隊去季獲泰甲聯賽及盃賽的亞軍，不過僅在2007年參加過一次的亞冠分組賽，而之前兩次在附加賽都被淘汰。最後的一個對手，是新加坡的獅城水手，雖然新加坡聯賽實力與香港相約，甚至稍差，不過獅城水手今季大幅增兵，隊中包括前荷蘭小國腳、加勒比海國家古拉索的國腳施夫高域（Richairo Zivkovic）以及比利時小國腳的列斯迪尼（Maxime Lestienne）等，實力仍是不弱。

C朗尼馬賓斯馬今屆參戰

另外，C朗效力的艾納斯在賽事被編入了E組，而尼馬效力的希拉爾就在D組，至於賓斯馬、尼高路簡迪（N'Golo Kante）效力的伊蒂哈德，就在C組。在東亞區，中國球會的FC浙江在附加賽獲得晉級，而球隊隊中亦有香港球員的梁諾恆。