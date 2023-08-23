亞冠盃｜香港理文不敵上屆冠軍　隊友末段三粒反勝C朗驚險晉級（附比賽精華）

亞洲冠軍聯賽的附加賽在周二（22日）展開，其中香港代表的理文面對上屆冠軍的日本隊伍浦和紅鑽，最終在初段先輸兩球下，以0:3不敵對手。至於在西亞區，基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）效力的艾納斯同樣要在附加賽出戰，在面對阿聯酋的沙比阿爾阿里，雖然早段領先，不過下半場初段被反勝後，一度面臨出局，不過球隊最終末段連取3球以4:2反勝。

上一圈大勝印尼峇里聯5:1，作客日本琦玉2002球場，理文既在這個頂級賽事上經驗不及對手，實力以至比賽狀態也當然不及。球隊開賽3分鐘先被小泉佳穗攻破大門，而僅再3分鐘，老將的前日本國腳興梠慎三再下一城，香港的代表理文迅速落後兩球。不過理文之後站穩陣腳後，未有多失，半場落後兩粒。換邊後理文維持與紅鑽的僵持下，在補時再被關根貴大建功，最終輸0:3，未能取得分組賽的席位，而爭取衞冕的紅鑽就成功晉級。