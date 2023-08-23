亞冠盃｜香港理文不敵上屆冠軍　隊友末段三粒反勝C朗驚險晉級（附比賽精華）

亞洲冠軍聯賽的附加賽在周二（22日）展開，其中香港代表的理文面對上屆冠軍的日本隊伍浦和紅鑽，最終在初段先輸兩球下，以0:3不敵對手。至於在西亞區，基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）效力的艾納斯同樣要在附加賽出戰，在面對阿聯酋的沙比阿爾阿里，雖然早段領先，不過下半場初段被反勝後，一度面臨出局，不過球隊最終末段連取3球以4:2反勝。
上一圈大勝印尼峇里聯5:1，作客日本琦玉2002球場，理文既在這個頂級賽事上經驗不及對手，實力以至比賽狀態也當然不及。球隊開賽3分鐘先被小泉佳穗攻破大門，而僅再3分鐘，老將的前日本國腳興梠慎三再下一城，香港的代表理文迅速落後兩球。不過理文之後站穩陣腳後，未有多失，半場落後兩粒。換邊後理文維持與紅鑽的僵持下，在補時再被關根貴大建功，最終輸0:3，未能取得分組賽的席位，而爭取衞冕的紅鑽就成功晉級。
中國球證多次無視C朗被侵犯
至於地球另一端，同樣的一個比賽也在進行。有C朗及沙迪奧文尼（Sadio Mane），還有波素域（Marcelo Brozovic）在陣的艾納斯，面對阿聯酋的沙比阿爾阿里，泰利斯卡（Anderson Talisca）在11分鐘先為艾納斯取得領先。不過耶雅艾根沙尼（Yahya Al-Ghassani）18分鐘就為客隊追和。面對着C朗級數的對手，沙比阿爾阿里球員不時需要小動作整跌C朗才能阻止失球，然而中國籍球證的傅明，卻多次走漏12碼，也令C朗頗為不滿。
▼艾納斯末段連入三球▼
在下半場48分鐘，耶雅艾根沙尼就再為客隊建功，此時艾納斯面臨分組賽不入的困境。但面對以鐵桶陣死守禁區的沙比阿爾阿里，艾納斯也難尋他法。直到比賽的88分鐘，艾加南（Sultan Al-Ghannam）遠柱接應傳中頂入，終為球隊追平。之後C朗其實亦曾被禁區內侵犯，但傅明仍然未有判罰，到補時的5分鐘，泰利斯卡近門頂入，令艾納斯反勝。而到補時的8分鐘，C朗前場用速度及個人能力壓入禁區，再橫傳後上的波素域射入，最終艾納斯驚險下反勝。
▼C朗多次被侵犯仍無判罰▼
Ronaldo was denied clear penalties. Just look at it yourself. If this was someone else, he would have had a hat-trick of penalties by now.#AFCChampionsLeague #AlNassrpic.twitter.com/jKhWIQCWnb— Abhinav Tripathy (@AbhinavAT_07) August 22, 2023