亞冠盃｜C朗兩粒助艾納斯險勝4:3　香港傑志今晚主場再戰（附比賽精華）

葡萄牙球王的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），在亞冠盃「入開有條路」，在他梅開二度之下，協助沙特阿拉伯的艾納斯，以4:3險勝卡塔爾球會艾杜哈尼。另外，香港代表的傑志再兩連敗之後，今晚（25日）將再次主場出擊迎戰泰國的曼谷聯。

C朗帶領的艾納斯，擁有前利物浦射手的沙迪奧文尼（Sadio Mane）及泰利斯卡（Anderson Talisca）等助陣。泰利斯卡在26分鐘接應C朗的後腳傳送，轉身抽入。文尼在換邊後，於56分鐘把握機會射入空門。而C朗在61分鐘再彎向遠柱得手，一度為艾納斯拉開至3:0。