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體育
2023-10-25 12:00:27

亞冠盃｜C朗兩粒助艾納斯險勝4:3　香港傑志今晚主場再戰（附比賽精華）

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C朗梅開二度帶領艾納斯贏波。(艾納斯X)

C朗梅開二度帶領艾納斯贏波。(艾納斯X)

葡萄牙球王的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），在亞冠盃「入開有條路」，在他梅開二度之下，協助沙特阿拉伯的艾納斯，以4:3險勝卡塔爾球會艾杜哈尼。另外，香港代表的傑志再兩連敗之後，今晚（25日）將再次主場出擊迎戰泰國的曼谷聯。

C朗帶領的艾納斯，擁有前利物浦射手的沙迪奧文尼（Sadio Mane）及泰利斯卡（Anderson Talisca）等助陣。泰利斯卡在26分鐘接應C朗的後腳傳送，轉身抽入。文尼在換邊後，於56分鐘把握機會射入空門。而C朗在61分鐘再彎向遠柱得手，一度為艾納斯拉開至3:0。

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文尼為艾納斯攻入一球。(艾納斯X) 艾納斯4:3獲勝。(艾納斯X) C朗梅開二度為艾納斯險勝。(艾納斯X) C朗梅開二度為艾納斯險勝。(艾納斯X)

不過防線的不穩仍是艾納斯的致命傷，球隊在63及67分鐘先後失守，令客隊追近至2:3。幸C朗在81分鐘接應隊友長傳，球不着地抽入，令球隊再拉開至4:2，不過艾杜哈尼在85分鐘仍再入一球，艾納斯僅以4:3小勝。贏波的艾納斯3戰全勝在榜首領先。

同樣在亞冠盃出戰的，還有香港代表傑志。傑志今晚會在大球場迎戰泰國曼谷聯。傑志雖然分組對手相對較佳，不過球隊首戰僅負於全北汽車表現尚算不俗，但上仗對新加坡獅城水手就乏善足陳，在全場擁有較多機會下，因為兩次失誤輸1:2。今仗面對的曼谷聯，至今兩戰全勝，包括上仗擊敗南韓的全北汽車。

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