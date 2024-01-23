亞洲盃｜香港隊爭最佳第三名出線　望日本幫手（更新）

亞洲盃開始進行分組最後一輪賽事，而這將關係到香港隊能否取得淘汰賽資格。由於賽事淘汰賽有16支球隊，故共有4支第3名可以晉身次圈，而香港要出線，首要條件當然是取勝，但其餘5組的結果，都關係香港的資格。在A組中國僅得2分之下，香港餘下只望4組中有其中一組出現理想賽果就可以出線。
身處C組的香港隊，周二（23日）晚香港時間11時（HOY TV 77台直播），就會對巴勒斯坦，港隊只要取勝，就可以獲得分組的第3名。然而能否成為最佳的4支第3名之一，香港隊就要看其他組別。以下是假定香港獲勝後的第3名出線機會。
▼香港足球隊出線亞洲盃16強條件▼
A組：中國僅得兩分瀕臨出局
首先完成分組賽的A組，國足以2分排第3已成定局，而香港只要贏波都足以力壓國足，故餘下香港隊的目標除了贏波，就只看好餘下的4組結果。而國足要晉級，目下就必須香港與巴勒斯坦賽和，同時也要敘利亞與印尼互無紀錄之餘，還要有敘利亞獲多面黃牌。
B組：印度向敘利亞搶分
B組的形勢對香港最有利是印度搶分成功，無論他們賽和還是取勝，對香港都很大可能是好消息。因為目前敘利亞只有1分，而印度是0分兼得失球負5。因此敘利亞贏不了印度，即使獲得第3名也不會及得上香港取得3分；而印度小勝1至2球，也肯定不會趕過香港。而烏茲別克已取得4分，他們對澳洲的結果都影響不了香港的出線資格。
D組：日本贏印尼兩球以上
這一組香港要望是日本贏印尼。伊拉克因為兩戰全勝，早已提早晉級，故他們會否放生越南就未明，不過越南因為對賽都負印尼及日本，有3分都不能晉級。然而印尼就會是香港的目標，因為雖然他們的得失球為負1，不過只要他們對日本輸2球或以上，得失球已經比香港為低，故此日本越贏得多，對香港越有好處。而若果日本只贏1球，就要看印尼有沒有入球以及有沒有球員領牌，因為目前香港與印尼在紀律分同為4面黃牌。當然，換轉印尼大勝日本3球以上也是可以。
E組：約旦贏巴林兩球以上
這一組香港隊只有一個期望，就是巴林以兩球以上不敵約旦，讓香港的得失球可以超越巴林。因為在最後一輪的比賽，約旦會對巴林，而南韓會對馬來西亞，馬來西亞在兩連敗後，因為對賽成績不及巴林，肯定墊底出局，故他們即使擊敗南韓都無法成為小組第3，而巴林與約旦的對賽，約旦手執4分肯定力壓香港，故只有約旦贏巴林才是香港隊的理想結局，當中巴林的紀律分是3張黃牌，故如果巴林不領多香港1面黃牌，他們輸1球都會以紀律分壓過香港。
F組：阿曼對吉爾吉斯失分
這組最後一輪對香港來說也相當簡單，就是望吉爾吉斯賽和阿曼或小勝。因為泰國已手執4分，最後一輪對沙特阿拉伯只有大敗兼阿曼擊敗吉爾吉斯才有機會位置互換，但這絕不是對香港有利的結局，因為阿曼贏波將得4分，故此阿曼失分是港隊有利的結果，而吉爾吉斯的得失球是負4，比香港隊為差，故他們贏1球，也一定較港隊排名低。