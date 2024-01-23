亞洲盃｜香港隊爭最佳第三名出線　望日本幫手（更新）

亞洲盃開始進行分組最後一輪賽事，而這將關係到香港隊能否取得淘汰賽資格。由於賽事淘汰賽有16支球隊，故共有4支第3名可以晉身次圈，而香港要出線，首要條件當然是取勝，但其餘5組的結果，都關係香港的資格。在A組中國僅得2分之下，香港餘下只望4組中有其中一組出現理想賽果就可以出線。 身處C組的香港隊，周二（23日）晚香港時間11時（HOY TV 77台直播），就會對巴勒斯坦，港隊只要取勝，就可以獲得分組的第3名。然而能否成為最佳的4支第3名之一，香港隊就要看其他組別。以下是假定香港獲勝後的第3名出線機會。 ▼ 香港足球隊出線亞洲盃16強條件 ▼

A組：中國僅得兩分瀕臨出局 首先完成分組賽的A組，國足以2分排第3已成定局，而香港只要贏波都足以力壓國足，故餘下香港隊的目標除了贏波，就只看好餘下的4組結果。而國足要晉級，目下就必須香港與巴勒斯坦賽和，同時也要敘利亞與印尼互無紀錄之餘，還要有敘利亞獲多面黃牌。

B組：印度向敘利亞搶分 B組的形勢對香港最有利是印度搶分成功，無論他們賽和還是取勝，對香港都很大可能是好消息。因為目前敘利亞只有1分，而印度是0分兼得失球負5。因此敘利亞贏不了印度，即使獲得第3名也不會及得上香港取得3分；而印度小勝1至2球，也肯定不會趕過香港。而烏茲別克已取得4分，他們對澳洲的結果都影響不了香港的出線資格。

D組：日本贏印尼兩球以上 這一組香港要望是日本贏印尼。伊拉克因為兩戰全勝，早已提早晉級，故他們會否放生越南就未明，不過越南因為對賽都負印尼及日本，有3分都不能晉級。然而印尼就會是香港的目標，因為雖然他們的得失球為負1，不過只要他們對日本輸2球或以上，得失球已經比香港為低，故此日本越贏得多，對香港越有好處。而若果日本只贏1球，就要看印尼有沒有入球以及有沒有球員領牌，因為目前香港與印尼在紀律分同為4面黃牌。當然，換轉印尼大勝日本3球以上也是可以。

E組：約旦贏巴林兩球以上 這一組香港隊只有一個期望，就是巴林以兩球以上不敵約旦，讓香港的得失球可以超越巴林。因為在最後一輪的比賽，約旦會對巴林，而南韓會對馬來西亞，馬來西亞在兩連敗後，因為對賽成績不及巴林，肯定墊底出局，故他們即使擊敗南韓都無法成為小組第3，而巴林與約旦的對賽，約旦手執4分肯定力壓香港，故只有約旦贏巴林才是香港隊的理想結局，當中巴林的紀律分是3張黃牌，故如果巴林不領多香港1面黃牌，他們輸1球都會以紀律分壓過香港。