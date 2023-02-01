吊鐘花2023︱十二笏鄰近沙田圍黃大仙 市區簡易賞花之選

景點2︰十二芴吊鐘花

折返路口向左方登貓仔山往十二芴，從前風化極嚴重的路近年重修，已變成一級級山徑，安全度大增。不費太多力氣抵貓仔山三角測量站。往左方經山墳接上衛奕信徑5段再左轉上山。1月尾至2月初是香港吊鐘花的花期，因此今次路線上逆行部份衛奕信徑5段。捱過兩個彎的石級後，標距柱W049至W048是吊鐘花最多的地帶，大路旁已有不少吊鐘花散落，路邊有些小徑可通往吊鐘花叢，但穿行山鞋也有機會跣倒，最重要安全至上。當然吊鐘花的密度相對大枕蓋低，花瓣較多偏白多於偏紅。

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