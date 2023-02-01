吊鐘花2023︱十二笏鄰近沙田圍黃大仙 市區簡易賞花之選

【吊鐘花2023／吊鐘花盛開季節 】九龍區市區賞吊鐘花，難度不高的十二芴是筆者推介。每年1至2月是吊鐘花花期，由沙田圍站起步輕登蝌蚪坪看沙田市區景，再到十二芴賞滿山紅白漸變色的吊鐘花，再訪170年歷史慈雲山觀音廟，路程雖短卻不沉悶，是新年短程行山路線之選。文︰山全部都係山
景點1︰蝌蚪坪瞰沙田市
沙田圍D出口左轉經博康巴士總站，右轉過馬路接水泉坳街輕微上斜。約5分鐘右轉經安全島過車閘，於香港女童軍總會博康營地旁沿柏油路上斜。沿拍示往涼亭方向，直至涼亭前100米分叉路右轉接樓級。樓級盡頭右方有一條石砌小徑接蝌蚪坪。留意石塊不穩，盡量踩大石。接沙石路右轉，就是沙田後花園之稱的蝌蚪坪。作為沙田後花園，蝌蚪坪360靚景飽覽沙田、火炭、水泉澳，從高位看城門河延伸至沙田海，兩方分別為八仙嶺、馬鞍山。西方大帽山、針山、草山層次分明。近年蝌蚪坪新建欄杆及修整梯級，登山難度降低，是拍拖、親子樂、日落皆宜的郊遊路線，最重要是自己垃圾自己帶走。
景點2︰十二芴吊鐘花
折返路口向左方登貓仔山往十二芴，從前風化極嚴重的路近年重修，已變成一級級山徑，安全度大增。不費太多力氣抵貓仔山三角測量站。往左方經山墳接上衛奕信徑5段再左轉上山。1月尾至2月初是香港吊鐘花的花期，因此今次路線上逆行部份衛奕信徑5段。捱過兩個彎的石級後，標距柱W049至W048是吊鐘花最多的地帶，大路旁已有不少吊鐘花散落，路邊有些小徑可通往吊鐘花叢，但穿行山鞋也有機會跣倒，最重要安全至上。當然吊鐘花的密度相對大枕蓋低，花瓣較多偏白多於偏紅。
即睇吊鐘花季節盛放
景點3︰170年觀音佛堂
經十二芴村往沙田坳，設公廁及士多。在獅子亭旁落樓梯，經紫竹亭轉彎後，左轉落樓梯前往觀音佛堂、或是沿沙田㘭道斜路落慈雲山皆可，前者相對快捷。慈雲山觀音廟又稱觀音佛堂建於1853年，慈雲山之名正是因此佛堂命名。經回頭是岸牌坊落樓梯，5分鐘抵慈雲山北總站，完結市區吊鐘花之旅。總結十二芴位於市區勝在交通方便及短程，拍示清楚難度亦不高，是入門級賞吊鐘花好去處。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|