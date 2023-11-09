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體育
2023-11-09 18:20:00

大東山芒草2023｜最易行山路線教學＋交通及景點難度一覽

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大東山芒草行山路線

大東山為熱門睇芒草地點，不過出發前記得做足準備。

大東山高869米，為香港第3高山峰，僅次大帽山及鳳凰山。每年10月下旬至12月芒草盛放，吸引人潮登大東山。對於少行山或戶外活動的人而言，那條路線上落最容易？如何去爛頭營、大東山山頂、跳板石？以至交通、路線、打卡位都是重要資訊。下文會逐點講解。

大東山路線哪條最易？

大東山多年前已是行山熱點，至陳奕迅的EP《Taste the Atmosphere》封面照一出，自此「陳奕迅山」人氣維持多年至今。芒草的數量、密度、範圍都是全港前列，因此不少人特意到大東山看日出或日落。

伯公坳逆走鳳凰徑2段最容易及交通方便，其他大東山路線包括南山經鳳凰徑2段、東涌黃龍坑郊遊徑、南大嶼郊遊徑青龍脊，各有難度。伯公坳有巴士之助，已為340米左右，相對140米的南山可少登近200米海拔。

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大東山行山起點︰伯公坳

東涌B出口巴士總站乘嶼巴，伯公坳下車後沿路前行1分鐘上樓梯，涼亭右面登山，建議整理好裝備包括除外套、開行山杖等。上巴士時向車長講明在伯公坳落，可獲分段收費折扣。

有網站指行山杖平貴無所謂，數十元也可。但質素有極大差距，重量、手感、耐用度各有不同。筆者推介使用一對行山杖，效能倍增更平衡。往大東山的路況不是平滑石屎路，不少石級很高需要小腿力量，新手或心肺功能較弱的朋友，行大東山會感到吃力。解決方法是把步伐放慢，以時間換取距離，每到臨界點就停下來小休。

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跳板石與山頂較鳳凰徑難行

約40分鐘到大東山一號觀景台，兩旁芒草最密，以鳳凰山作背景是常見的大東山拍照構圖，是大東山最靚及易到的景點，向海可見長沙、貝澳、芝麻灣半島、石鼓洲。若體力不繼、糧水短缺，在此拍照後原路折返落山為上策。芒草要在陽光充足下逆光拍攝到金黃色，是否影到靚相要問個天。

L015後離開鳳凰徑轉上跳板石，路況變得更跣及不平坦（若沒有行山鞋的可不上山頂），約5分鐘上到人氣旺的跳板石。向北面行，約15分鐘到大東山山頂。三角測量站旁有一個膠板寫上大東山，可見東涌、機場一帶景色。如果不上跳板石及大東山三角測量站難度較低，又可避開崎嶇路段，直接到爛頭營。

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大東山爛頭營歷史

根據葉榕著《離島遠足全攻略》，陳奕迅在封面的位置是HE 0525 6450，H014至H013之間。

郊野樂行指爛頭營是20年代英國傳教士靈修和度假用的營舍，現為度假屋爛頭營具有多年歷史。不應站或坐在屋頂打卡，免生危險大東山屬大嶼山郊野公園內，不能生火煮食，更不應食煙和點燃煙花。而且大東山遊客甚多，大家應自己垃圾自己帶走，可帶定垃圾袋，至下山時才放進垃圾桶。

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登大東山前檢查裝備

山上天氣陰暗不定，曾經在伯公坳時放晴，大東山山頂時若烏雲密佈更落起雨，因此防水外套或可在突然下雨時不至狼狽。若在大東山看日出或日落，要帶備足夠保暖衣物，以洋蔥式多層方式穿衣。另外電的頭燈或電筒同樣是必備，即使電話內置電筒，但一來光度不足、二來失足時電話或受損。其他建議裝備包括︰1.5-2公升水、乾糧、行山鞋、防曬用品、外套、行山杖、尿袋。

回到伯公坳後，想乘車回東涌必須小心過馬路，因過馬路位置視野不遠，又要望清兩邊，不要心急。旺季時，巴士公司會在伯公坳加設特別班次，不用等太久就可以回到東涌。登山和下山各預1.5至2小時，連同拍照及休息約5小時。最後一提，幾乎全程沒有樹蔭，少要做好防曬準備。

文︰山全部都係山

🗻按此即睇am730行山專頁、路線推介、行山裝備🏔️

大東山芒草行山路線概要

路線

伯公坳→大東山一號觀景台→標距柱L15左轉→跳板石→大東山山頂→爛頭營→>伯公坳

起步交通

3M或11及23號嶼巴東涌B出口上車，伯公坳落

終點交通

3M/11/23嶼巴，伯公坳上車往東涌

補給

沒有，續走麥理浩段10段M170附近設田夫仔士多，非每日營業

廁所：伯公坳太陽能廁所

距離：約5-6公里

需時：5至6小時

體力：3/5

技術：2.5/5

景色︰5/5
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常見問題

問：大東山芒草行山路線適合新手嗎？

答：大東山高869米，為香港第3高山峰，路上有大量石級和碎石，建議做足準備才前行

問：最易前往大東山的路線是那一條？

答：伯公坳逆走鳳凰徑2段相對容易及交通方便，相對可少登近200米海拔，但仍不可輕視

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