大迫傑三訪台灣 日本馬拉松名將傳遞「Sugar Elite」跑步精神

日本知名馬拉松好手大迫傑第三度造訪台灣，有別於前兩次的寶島行，這回要特別前進校園，與桃園市政府合作，闡述個人「Sugar Elite」跑者訓練計畫理念，深耕台灣田徑基層，並與桃園在地市民跑團交流互動，推廣發展跑步運動。

32歲大迫傑被譽為日本馬拉松傳奇，曾兩度打破日本男子馬拉松紀錄，在東亞地區擁有超高人氣，曾經在2018年和2019年，兩度受到品牌邀請來台，參與跑步活動、訓練營等等，近距離與台灣菁英跑者接觸，也因此他的一舉一動總是讓台灣跑友相當關注。

今年初大迫傑正式跟致力於運動發展的EKIDEN SPORTS合作，期盼透過「Sugar Elite」跑者訓練計畫，讓長跑愛好者能夠更深入地體驗日本跑步文化，增進對長跑活動的熱情，並從中學習日本關於跑步的知識跟訓練方法，提升個人能力。「Sugar Elite」主要目標希望培育出優秀的田徑運動員，所以格外著重啟發孩童跑步的興趣，傳遞正確的跑步觀念，幫助青少年單純享受跑步，在學習過程裡樂在其中。