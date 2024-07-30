巴黎奧運排球賽焦點戰，中國女排在A組對美國的比賽，領前2局下一度被追平，最終在決勝局憑李盈瑩穩定演出以局數3︰2戲劇性勝衛晚冠軍，結束對賽4連敗。

比賽剛開始，中國隊迅速取得了控場優勢。憑藉著精準的攻擊和穩固的接發球，中國隊在比賽的初段就確立了領先地位。在首兩局中，中國隊表現出色，尤其在第二局中，儘管比分一度咬得很緊，中國隊以25:20和25:19連勝兩局。美國隊在初遭挫折後迅速調整戰術，利用其強大的發球和靈活的移動，於第三和第四局取得了勝利，分別以25:17和25:20將比賽扳平。

李盈瑩獲26分成贏波功臣

進入決勝的第五局，美國隊一度在中段領先，但中國隊在一傳及攔網都有上佳演出冷靜應對，最終以15:13逆轉勝出。當中李盈瑩全場取得26分，在決勝局獨得9分成為贏波功臣。

賽後，中國隊的主攻手朱婷接受了訪問，謙虛表示珍惜每一次站在場上的機會。朱婷認為，無論輸贏，每場比賽都具有其獨特的意義。對於這場比賽的勝利，朱婷認為關鍵在於「不放棄」。

這場精彩絕倫的比賽後，中國隊將在8月2日凌晨3時對法國隊，之後在8月4日晚上11時對塞爾維亞。另一方面，美國隊將面對塞爾維亞。