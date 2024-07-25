巴黎奧運排球比賽日期差不到由頭打到尾，由7月27日至8月11日晚上7時女排金牌戰，排球迷可以細心欣賞。近年不少人因日本動畫/漫畫《排球少年!!》而接觸排球，事實上，日本男子排球隊世界排名位處第2位僅次波蘭，今屆奧運有機會衝擊獎牌甚至金牌。睇奧運排球前，不妨認識下一眾排球少年角色如日向翔陽、孤爪研磨及牛島若利的真人版球員吧。
巴黎奧運 日本男排名單
- 二傳手︰關田誠大、深津旭弘
- 接應︰西田有志、宮浦健人
- 主攻手︰石川祐希、高橋藍、甲斐優斗、大塚達宣
- 副攻手︰小野寺太志、山内晶大、高橋健太郎
- 自由人︰山本智大
《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員
1. 日向翔陽（Hinata Shoyo）對應石川祐希（Yuki Ishikawa）
日向翔陽雖然身高不高，但憑藉驚人的跳躍力和速度成為了烏野高中的王牌。而身高達1.92米的石川祐希同樣以出色的跳躍力和攻擊力聞名，石川祐希作為主攻手，救球能力與到巴西打沙灘排球後接球能力大為提升的日向相似。石川祐希在國際賽場上表現出色，成為日本男排的核心球員之一。他的名言「只要不放棄，就一定能成功」激勵了無數年輕運動員。石川在2015年世界盃排球賽中表現出色，成為日本隊的重要得分手，這場比賽也讓他一舉成名，現在石川祐希效力意大利大球會佩魯賈，延續自2017年起的旅外排球生涯。
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2. 孤爪研磨（Kozume Kenma）對應關田誠大（Masahiro Sekita）
音駒高中的二傳手孤爪研磨身高169.2cm，以其敏銳的觀察力和戰術頭腦著稱，雖然不喜歡社交，但在場上表現出色。而日本大腦關田誠大同樣不高大只有175cm，僅比171cm的山本智大高少些，仍無阻「小巨人」成為日本主力。關田誠大在中央大學畢業後，效力日本V聯賽松下黑豹。他的成功不是一帆風順，在松下黑豹上陣機會有限，在2018年轉投大阪球隊堺Blazers。在新球會站穩陣腳後，開始發揮所長，防守方面以準確的預判攔網，彌補身高不足。進攻方面，關田誠大與孤爪研磨有類似的準繩傳送，因此在去屆東京奧運成為陣中一員。東京奧運之際，他更把握機會轉投波蘭聯賽Cuprum Lubin，更在排球方面超越排球少年中孤爪研磨。關田誠大曾與石川祐希征戰大專聯賽，二人默契不成疑問。
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3. 牛島若利（Ushijima Wakatosh）對應西田有志（Yuji Nishida）
牛島若利可能是排球少年最強對手，效力白鳥澤的牛島若利以其強大的跳躍發球和左手將身分，獲得「全國前三名主攻手」之名。高中時近1.9米的牛島若利後來成為職務球員，更外流波蘭聯賽。
身高近1.88米西田有志是日本男排的主力攻擊手，以其強大的跳躍發球和攻擊力聞名。幼稚園開始打排球的西田名言「如果認為自己沒有才能，那大概一輩子都不會有了」激勵了無數人。與牛島同以左手及扣球力量見稱的西田有志在2018年成為隊內得分王，只是18歲已打出超乎常人的力量，當選V聯賽最佳新人及最佳發球手。在2021年舉行的東京奧運會上表現出色，成為日本隊的重要得分手。西田有志現年24歲，在2021/2022球季曾到意大利球會Volley Callipo一季，後來重返日本效力松下黑豹。
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4. 黑尾鐵朗（Kuroo Tetsurou）對應：黑尾鐵朗（Kuroo Tetsurou）
黑尾鐵朗是音駒高中的隊長，以其穩定的攔網和強大的領導能力著稱。黑尾鐵朗最為人津津樂道是與木兔一同教月島螢攔網技術。在排球少年成為日本排球公關的黑尾，在今年3月被日本排球協會宣布在特別企劃任「競技普及事業部」兼任廣播部特命主任。