巴黎奧運｜何詩蓓100米自摘銅　個人奪得兩面銅牌

香港「小飛魚」何詩蓓為香港再奪一銅！

巴黎奧運女子100米自由泳決賽，何詩蓓游出52秒33，最後總成績排第3，為香港再增添一面銅牌。何詩蓓較早前在200米自由泳已奪一銅，今屆個人成績以兩面銅牌完結。

0.01秒力壓奧卡拉瑾摘銅

準決賽以最快成績晉身決賽的何詩蓓於決賽位於第4線，勁敵奧卡拉瑾（Mollie O’Callaghan）及積克（Shayna Jack）分別處於第3及第5線，史甸貝根（Marrit Steenbergen）則在第2線出戰。在首50米，何詩蓓排第2，在最後50米與美國的赫斯克（Torri Huske）和瑞典的史祖唐（Sarah Sjöström）大鬥法，最終以52秒33完成賽事，奪得第3名。而金牌則由史祖唐以52秒16贏得，赫斯克則以52秒29成績摘銀。值得一提的是，何詩蓓以0.01秒之差壓倒大熱奧卡拉瑾，保住銅牌。

再奪得個人銅牌的何詩蓓可獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」獎金港幣150萬元，以作鼓勵。