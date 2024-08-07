巴黎奧運田徑項目今日（7日）進行女子100米欄的預賽，當中中國代表吳豔妮在預賽只跑出12秒97，分組第6名，只能轉戰復活賽，並會與日本的田中佑美爭取晉級資格。至於上屆金牌得主卡馬祖昆恩（Jasmine Camacho-Quinn）以預賽總成績晉級。
女子100米欄預賽共分5組進行，每組的前3名以及總成績最快3名可以直入準決賽。世界紀錄保持者，尼日利亞的艾穆珊（Tobi Amusan）在第一組出賽，她以12秒49的時間在分組以首名取得晉級資格，至於同組的吳艷妮只跑第6名，時間是12秒97，與第3名晉級的牙買加跑手珍妮克布朗（Janeek Brown）相差0.13秒，而同組的日本代表福部真子雖然只得第4，但也以12秒85，取得總成績最快凡另外3個名額。
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吳艷妮微博自評表現零分
微博追隨者達116.8萬的吳艷妮個人最佳時間是12.74秒，為今年亞洲最佳時間。她今次在奧運續紮孖辮加上化全妝上陣，明（8日）午4時35分後將舉行復活賽，晉級運動員將出戰8月9日晚上6時05分的準決賽，而女子100米跨欄決賽將在香港時間8月11日凌晨1時35分舉行。
吳艷妮評價自己首次在奧運出戰，稱自己跑得太慢了︰「給自己打0分。」吳艷妮表示能出戰巴黎奧運會非常開心和激動，目標是突破自我，向國際水平學習。
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復活賽與亞運銅牌日本田中佑美同場
同樣需要轉戰復活賽，還有日本的田中佑美。田中在預賽的第2場出戰，並與上屆金牌得主的卡馬祖昆恩同場，最終她以12秒90，只跑第5名，在總成績僅僅排20未能直接晉級準決賽。田中在復活賽將與吳艷妮同組，復活賽3組比賽只有前2名的選手可以晉級準決賽資格。