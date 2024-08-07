巴黎奧運田徑項目今日（7日）進行女子100米欄的預賽，當中中國代表吳豔妮在預賽只跑出12秒97，分組第6名，只能轉戰復活賽，並會與日本的田中佑美爭取晉級資格。至於上屆金牌得主卡馬祖昆恩（Jasmine Camacho-Quinn）以預賽總成績晉級。

女子100米欄預賽共分5組進行，每組的前3名以及總成績最快3名可以直入準決賽。世界紀錄保持者，尼日利亞的艾穆珊（Tobi Amusan）在第一組出賽，她以12秒49的時間在分組以首名取得晉級資格，至於同組的吳艷妮只跑第6名，時間是12秒97，與第3名晉級的牙買加跑手珍妮克布朗（Janeek Brown）相差0.13秒，而同組的日本代表福部真子雖然只得第4，但也以12秒85，取得總成績最快凡另外3個名額。