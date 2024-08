巴黎奧運｜塞納河含菌量超標！美三鐵選手奇招備戰：去完廁所唔洗手提升抗菌力

體育界有句名言「If you can't beat them, join them」,估唔到今次要Join的不是對手,而是大腸桿菌!

對巴黎奧運三項鐵人賽選手而言,塞納河的水質讓人「望」之色變,水中大腸桿菌等細菌之多,足以讓教育電視「病菌大王」拍成大型戰爭片。根據三項鐵人比賽規定,每100毫升水中,大腸桿菌含量不能高於1000(CFU),而塞納河4個測試點中,只有一個符合比賽標準。

賽會堅持選手與大腸桿菌共浴一河,而不是更換比賽河道,那麼選手們只能自求多福,或想辦法適應。美國選手賴達(Seth Rider)就有妙法應付,抱着既來之則安之的態度,讓身體適應大腸桿菌。