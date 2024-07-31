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體育
2024-07-31 19:00:00

巴黎奧運｜塞納河含菌量超標！美三鐵選手奇招備戰：去完廁所唔洗手提升抗菌力

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巴黎奧運｜塞納河含菌量超標！美三鐵選手奇招備戰：去完廁所唔洗手提升抗菌力

巴黎奧運｜塞納河含菌量超標！美三鐵選手奇招備戰：去完廁所唔洗手提升抗菌力

體育界有句名言「If you can't beat them, join them」，估唔到今次要Join的不是對手，而是大腸桿菌！

對巴黎奧運三項鐵人賽選手而言，塞納河的水質讓人「望」之色變，水中大腸桿菌等細菌之多，足以讓教育電視「病菌大王」拍成大型戰爭片。根據三項鐵人比賽規定，每100毫升水中，大腸桿菌含量不能高於1000（CFU），而塞納河4個測試點中，只有一個符合比賽標準。

賽會堅持選手與大腸桿菌共浴一河，而不是更換比賽河道，那麼選手們只能自求多福，或想辦法適應。美國選手賴達（Seth Rider）就有妙法應付，抱着既來之則安之的態度，讓身體適應大腸桿菌。

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巴黎奧運｜塞納河含菌量超標！美三鐵選手奇招備戰：去完廁所唔洗手提升抗菌力

巴黎奧運｜塞納河含菌量超標！美三鐵選手奇招備戰：去完廁所唔洗手提升抗菌力

「大家都知道大腸桿菌超標，所以，我開始每天讓身體與細菌接觸。」賴達說。如何接觸呢？他繼續說：「只要改變一點生活習慣——去完廁所唔洗手，慢慢提升身體的抗菌力！這可是有醫學根據的。」大腸桿菌來自腸道，與糞便息息相關，至於如何讓手有足夠的細菌？這點他沒有透露。

因此，賴達的方法可謂藝高人膽大，真正做到「If you can't beat them, join them」的大無畏精神。但「奇招」似乎幫助不到賴達，最後他以1:47:53的成績完成賽事，總排名29位。

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原文刊登於 Yahoo 體育

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