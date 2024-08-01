王楚欽出局後接受內媒訪問，離開訪問區時被一名持相機的女攝影記者迎面而至撞倒，對方未有表歉意繼續向前走，王楚欽流露一臉不滿表情，但未有「爆發」無奈離開。(影片截圖)

巴黎奧運乒乓球前日的混雙決賽，世界第一國家隊組合王楚欽與孫穎莎組合奪金，但賽後二人展示國旗慶祝時傳媒一湧而上，王楚欽原放在場邊行李箱內的球拍懷疑被其中一名攝影記者意外踩斷，需要使用後備球拍出戰昨日的單打32強，最終以局數2:4不敵瑞典球手莫雷加爆大冷出局，王楚欽賽後表示，球拍被踩壞時心情受到一定影響，但絕非輸波理由。最新影片顯示，王楚欽昨日出局後接受內媒訪問，離開訪問區時，被一名持相機的女攝影記者迎面而至撞倒，惟對方未有表歉意繼續向前走，王楚欽流露一臉不滿表情，但未有「爆發」，最終無奈離開。

網民試圖「起底」涉事攝影記者

另外，賽後大量內地網民試圖「起底」王楚欽踩斷球拍的涉事攝影記者身份，內媒引當時於現場報道的中國記者指，當時很多攝影記者擠進教練席拍照，惟那並不是記者可以進入的區域，頒獎儀式結束後，攝影經理稱要調查踩斷球拍事件，已記下現場記者的證件號和攝影背心號，也找人要了網上流傳的影片作證據。

事後，中國奧委會在微信對國內媒體做出提醒：「再次強調現場工作紀律，遵從現場工作人員引導和要求，嚴格按照註冊證件顯示的權限進入相應區域，嚴格在攝影點位和混採區許可範圍內開展工作，注意不得與運動員區域交叉。」