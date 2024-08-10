巴黎奧運｜性別爭議無阻希利芙勇奪金牌　吳愉摘中國女子拳擊第二金

巴黎奧運｜性別爭議無阻卡利芙勇奪金牌 吳愉摘中國女子拳擊第二金 （美聯社）

吳愉奪得中國女子拳擊今屆第二金 同日比賽中，中國選手吳愉在女子50公斤級決賽中，以4:1擊敗土耳其拳手卡基露古，為中國拳擊隊取得本屆奧運女子拳擊第二面金牌。這場比賽中，吳愉展現了優越的技術和戰術，三輪比賽中均佔據上風，最終成功摘金。 巴黎奧運｜閉幕禮時間、香港運動員成績及直播懶人包