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體育
2024-08-11 19:22:03

巴黎奧運｜日本早田希娜頒獎台幫孫穎莎撥頭髮　讓出銀牌予後備影相教練讚善良

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女子乒乓球團體頒獎照。(路透社)

女子乒乓球團體頒獎照。(路透社)

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在乒乓女子團體賽事，日本隊最終直落3局不敵中國，未能突破銀牌。不過隊中的早田希娜就獲得日本網民的盛讚，因為這位女單銅牌的得主在頒獎禮的兩個舉動獲得關注，她先在頒獎台上為金牌的中國代表孫穎莎撥頭髮，然後在日本隊合照時，把自己的銀牌讓給後備的木原美悠，然後戴上自己的個人銅牌，教練大讚她「心地善良」。

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早田希娜幫孫穎莎整體前髮。(影片截圖) 早田希娜幫孫穎莎整體前髮。(影片截圖) 早田希娜與中國隊成員合照。(IOC圖片)

在乒乓球項目比賽期間不斷的笑容以及向攝影機的各種可愛舉動，早田希娜獲得不少網民的關注。這位24歲乒乓美少女，雖然未能協助日本取得金牌，不過贏得獎牌她仍表現興奮。在頒獎的時候，她主動上前，在與孫穎莎打招呼後，就伸手為孫穎莎整理前髮。之後在日本隊的合照，她更主動地拿出個人銅牌，並將團體的銀牌給予未有上陣的木原美悠。

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早田希娜奧運期間常向攝影機做動作。(網上圖片) 早田希娜奧運期間常向攝影機做動作。(網上圖片) 早田希娜奧運期間常向攝影機做動作。(網上圖片) 早田希娜奧運期間常向攝影機做動作。(網上圖片)

日本隊教練的石田大輔就在社交媒體上透露：「希娜告訴我在背包有面銅牌，着我拿出來給她。」石田表示，之後他看到木原與張本美和、平野美宇及早田4人就在頒獎位置合照，看到早田就是戴上銅牌，把銀牌讓給木原，石田指：「除了技術之外，她是還有善良的心的優秀運動員。」石田又認為，可能是因為早田在上屆東京奧運只是日本的後備，故此也了解作為後備球手的木原感受。

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日本乒乓球女隊合照。(石田大輔IG)

日本乒乓球女隊合照。(石田大輔IG)

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