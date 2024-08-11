在乒乓女子團體賽事，日本隊最終直落3局不敵中國，未能突破銀牌。不過隊中的早田希娜就獲得日本網民的盛讚，因為這位女單銅牌的得主在頒獎禮的兩個舉動獲得關注，她先在頒獎台上為金牌的中國代表孫穎莎撥頭髮，然後在日本隊合照時，把自己的銀牌讓給後備的木原美悠，然後戴上自己的個人銅牌，教練大讚她「心地善良」。
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戦い終われば戦友ですね✨孫穎莎の可愛さも早田ひな選手のお姉ちゃんぶりも素晴らしいですね pic.twitter.com/IR7Kf3WNAD— アラサー卓球マニア@しゅーた (@syuuta_ria) August 10, 2024
在乒乓球項目比賽期間不斷的笑容以及向攝影機的各種可愛舉動，早田希娜獲得不少網民的關注。這位24歲乒乓美少女，雖然未能協助日本取得金牌，不過贏得獎牌她仍表現興奮。在頒獎的時候，她主動上前，在與孫穎莎打招呼後，就伸手為孫穎莎整理前髮。之後在日本隊的合照，她更主動地拿出個人銅牌，並將團體的銀牌給予未有上陣的木原美悠。
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日本隊教練的石田大輔就在社交媒體上透露：「希娜告訴我在背包有面銅牌，着我拿出來給她。」石田表示，之後他看到木原與張本美和、平野美宇及早田4人就在頒獎位置合照，看到早田就是戴上銅牌，把銀牌讓給木原，石田指：「除了技術之外，她是還有善良的心的優秀運動員。」石田又認為，可能是因為早田在上屆東京奧運只是日本的後備，故此也了解作為後備球手的木原感受。