「我要贏金牌！」香港羽毛球男單「一哥」李卓耀首次出戰奧運前出此豪言壯語，有人覺得他輕狂自大，取笑他不自量力，但「阿妖」不在乎，「我一直都沒有改變，相信自己，不理會那麼多，做好自己想做的事情。」
一頭金髮、戴上耳釘、滿身刺青……李卓耀外表看起來有點反叛，像個壞孩子，但他性格直率，有話直說，敢想敢追，正如其左臂上的紋身「Have faith in yourself（保持信念）」所言，定下目標就勇往直前。
《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員
李卓耀世界排名
上屆因為疫情，導致計分周期完結前的賽事取消，李卓耀就這樣以些微之差與東京奧運擦身而過，但他未有灰心，經過3年努力與成長，包括2022年5月加入前世界「一哥」安賽龍位於杜拜的訓練營，與多位好手一同練習，透過不同環境的集訓帶來進步，提升集中力，今次終憑世界排名取得入場券，實現夢想。「上屆搶分期間自己表現不算很好，突然贏了香港公開賽才突然有一個爭取入奧的機會，今屆就不一樣，準備的時間比較多，當然，自己要求亦會比以前更加高。」
前世界賽亞軍、馬來西亞籍的黃綜翰去年7月臨危受命，接任香港隊男單教練之職，身高1.78米的李卓耀在他指導下有顯著進步，先後取得印度及德國羽賽亞軍，世界排名也升過上生涯新高的第13位，信心不斷提升，難怪他談到巴黎奧運目標是毫不猶豫就說：「衝金牌！」擲地有聲。
- 最高世界排名：第13位
- 現時世界排名：第17位
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李卓耀與周天成同組
「是的，世界上沒甚麼是不可能，每一人都可以，贏誰都可以。別人或會認為我說說而已，但要夠膽說出口，有這種決心才能逼出潛能。雖然我知道自己的實力未完全達至最高的水平，但不是沒有衝擊能力，我說的是衝擊金牌。」抽籤後，李卓耀巴黎奧運小組與中華台北「一哥」周天成及墨西哥球手Luis Ramon GARRIDO同組，爭奪一個出線淘汰賽席位。
李卓耀參賽時間表
7月27至8月5日．男子羽毛球單打
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李卓耀IG
IG：lee_cy
年齡：27歲
李卓耀威水史
- 2013年亞洲青年運動會 亞軍
- 2018年香港公開賽（超級500賽） 4強
- 2019年亞洲混合團體賽 銅牌
- 2019年香港公開賽（超級500） 冠軍
- 2021年丹麥公開賽（超級1000） 4強
- 2022年法國公開賽（超級750） 4強
- 2023年泰國公開賽（超級500）亞軍
- 2023年丹麥公開賽（超級750） 4強
- 2024年印度公開賽（超級750） 亞軍
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李卓耀資料
- 家中獨子，受到羽毛球球會教練的父親熏陶下，李卓耀4、5歲開始接觸羽球運動，至13、14歲左右入選港隊。2013年8月出戰亞洲青年運動會奪得亞軍，嶄露頭角。
- 2017年於新西蘭黃金大獎賽決賽反勝頭號種子、中華台北的王子維，贏得個人首個國際賽冠軍。
- 2019年在主場觀眾見證下勇奪香港公開賽男單冠軍，是他首個超級500賽錦標。
- 身上有4個紋身：左臂"Have Faith In Yourself"、"Patience"、人像、"Family"。
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