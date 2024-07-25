即將出戰巴黎奧運的香港隊「五朝元老」歐鎧淳，縱然未能爭取今屆個人項目「入場券」，但能夠在國際泳壇以32歲之齡仍能保持高水平，代表香港隊連續第五屆踏上五環舞台，連Stephanie都覺得自己「幸運」。
過去一年大部份時間留在澳洲集訓，就是為了趕上巴黎奧運女子100米背泳「尾班車」，然而，歐鎧淳在6月中在香港舉行的達標最後機會－全港長池游泳邀請計時賽中，卻未能造出理想時間。她在決賽游出1分01秒00，始終未能達到59秒99的奧運A標，正式宣告失落今屆巴黎奧運個人項目資格，賽後更難忍失望之情而落淚。不過，歐鎧淳仍能入選香港接力隊，由2008年北京奧運起，連續第五屆從未缺席奧運，是本地泳壇第一人，更追平「亞洲車神」黃金寶於1996年至2012年內五次參與奧運之紀錄。
《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員
歐鎧淳︰這是一趟實在、驕傲的旅程
上年杭州完成個人第四次亞運後，歐鎧淳坦言是亞運「最後探戈」，不過卻為爭今次奧運資格未言退，故今夏花都之戰亦很大機會成為她的奧運告別戰。縱使今屆未獲個人賽「入場券」而稍留遺憾，但她亦感恩：「年齡愈大，付出的努力及收穫便愈來愈不成正比，不過依然沒有後悔過那些只有游水的日子，這是一趟實在、驕傲的旅程。因為游泳帶給她所有感受、價值、看待事物的方法。」
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歐鎧淳IG
歐鎧淳IG：stephaniehsau
年齡：32歲
歐鎧淳巴黎奧運參賽日期
- 7月27日 ‧ 女子4x100米自由泳接力 預賽及決賽 (人選待定)
- 8月3日 ‧ 女子4x100米混合泳接力 預賽 (人選待定)
- 8月4日 ‧ 女子4x100米混合泳接力 決賽 (人選待定)
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歐鎧淳香港長池紀錄
- 女子800米自由泳 8分41秒66
- 女子50米背泳 27秒98
- 女子100米背泳 1分0秒22
- 女子4x100米混合泳接力 4分01秒77
- 女子4x100米自由泳接力 3分39秒93
- 女子4x200米自由泳接力 8分04秒55
- 男女混合4x100米混合泳接力 3分50秒22
歐鎧淳威水史
- 2009年短池游泳世界盃 － 新加坡站 女子800米自由泳銀牌
- 2009年短池游泳世界盃 － 新加坡站 女子400米自由泳銅牌
- 2010年廣州亞運會 4x100米女子自由泳接力銅牌
- 2014年仁川亞運會 4x100米女子自由泳接力銅牌
- 2014年仁川亞運會 4x200米女子自由泳接力銅牌
- 2014年仁川亞運會 4x100米女子混合泳接力銅牌
- 2015年世界大學生運動會 女子50米背泳銀牌
- 2017年游泳世界盃－香港站 女子50米背泳銅牌
- 2017年游泳世界盃－香港站 男女混合4x50米自由泳銀牌
- 2017年游泳世界盃－香港站 男女混合4x50米混合泳銅牌
- 2018年雅加達亞運會 4x100米女子混合泳接力銀牌
- 2022年杭州亞運會4x100米女子混合泳接力銅牌
- 2022年杭州亞運會4x100米女子自由泳接力銅牌
- 2022年杭州亞運會4x100米女子混合泳接力銅牌
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歐鎧淳13歲破香港紀錄 大學就讀美國柏克萊大學
歐鎧淳小時候先學習芭蕾舞，直至9歲才開始接受游泳訓練，從此跟泳池結下不解緣。Stephanie最初以長距離自由泳為主項，13歲便首次打破1500米自由泳香港紀錄，自此被視為香港泳壇新星。雖然是家中獨女，但她未有被父母過份寵溺，反而自小習水令她更獨立及專心，能夠堅持廿年無間斷「操水」，且能夠保持高水平，兼代表香港隊四次角逐亞運，及即將五戰奧運，是香港隊少有的長青泳手。
- 2005年7月以13歲之齡首度打破香港紀錄，以17分52秒20改寫施幸余保持的女子1500米自由泳港績
- 2007年10月首戰綜合運動會，於澳門亞洲室內運動會擸走3面接力賽金牌，並分別於100米背泳及50米背泳多添1銀1銅
- 2008年8月年僅16歲便代表香港出戰北京奧運會，參與200米、400米及800米自由泳三項個人項目
- 2009年11月短池游泳世界盃新加坡站中，分別在女子800米及400米自由泳獲得1銀1銅，個人首奪世界盃賽事獎牌
- 2010年8月完成「末代會考」後，即赴美國柏克萊大學升讀環境經濟學，同時接受當地專業游泳訓練
- 2010年11月角逐廣州亞運獲得4x100米自由泳接力銅牌，首次出戰即贏取亞運會獎牌
- 2011年將重心由長距離自由泳轉為背泳，更在3月協助柏克萊大學勇奪NCAA美國大學游泳賽總冠軍
- 2014年9月仁川亞運，角逐3項個人賽及3項接力賽，並於4x100米混合接力、4x100米自由泳接力及4x200米自由泳接力中，夥拍隊友全部拿下銅牌
- 2015年韓國光州世界大學生運動會中，以28秒38勇奪女子50米背泳銀牌，約2009年韋漢娜之後，再有香港泳手站上此運動會頒獎台
- 2016年里約奧運，歐鎧淳擔任香港代表團開幕禮進場持旗手，獲委以重任一刻更喜極而泣
- 2017年游泳世界盃－香港站，主場以26秒95刷新女子50米背泳港績之餘，更贏得一面銅牌，之後更分別在男女混合4x50米自由泳及男女混合4x50米混合泳多添1銀1銅接力賽獎牌
- 2018年2月因拍攝電影《春嬌救志明》而獲提名香港電影金像獎「最佳新演員」，但因戲內僅出現十多秒及六句對白而受外界質疑，連歐鎧淳亦回應道：「其實我覺得自己唔值呢個提名」
- 2018年雅加達亞運會，雖在女子4x100米混合泳接力賽中，夥拍楊珍美、陳健樂及鄭莉梅名列第四位，但最終第二、三名的中國及韓國雙雙未取消資格，結果失而復得，獲取一面銀牌
- 2019年跟當時男友、香港棒球隊代表兼藝人胡子彤參加渣打香港馬拉松，卻被「爆」未有跟隨大會開跑時間起步，反而跟不同組別的男友一同完成賽事，最終被取消參賽資格，同年年底二人亦宣告分手
- 2020年獲選香港十大傑出青年，是繼蔡曉慧及方力申之後，第3位獲選「傑青」的香港泳將
- 2022年世界短池游泳錦標賽，於男女混合4x50米混合接力，跟吳欣鍵、施幸余及何甄陶以1分42秒05打破港績，成為繼施幸余後，第2位年過30歲仍能創下香港紀錄的泳手
巴黎奧運｜何詩蓓性格樂天迎壓力 毋懼勁敵強勢衝金
原文刊登於 Yahoo 體育