即將出戰巴黎奧運的香港隊「五朝元老」歐鎧淳，縱然未能爭取今屆個人項目「入場券」，但能夠在國際泳壇以32歲之齡仍能保持高水平，代表香港隊連續第五屆踏上五環舞台，連Stephanie都覺得自己「幸運」。

過去一年大部份時間留在澳洲集訓，就是為了趕上巴黎奧運女子100米背泳「尾班車」，然而，歐鎧淳在6月中在香港舉行的達標最後機會－全港長池游泳邀請計時賽中，卻未能造出理想時間。她在決賽游出1分01秒00，始終未能達到59秒99的奧運A標，正式宣告失落今屆巴黎奧運個人項目資格，賽後更難忍失望之情而落淚。不過，歐鎧淳仍能入選香港接力隊，由2008年北京奧運起，連續第五屆從未缺席奧運，是本地泳壇第一人，更追平「亞洲車神」黃金寶於1996年至2012年內五次參與奧運之紀錄。