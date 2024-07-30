巴黎奧運｜蔡俊彥ViuTV稱「希望中國劍手舊患復發」 為旁述失言道歉

港隊劍手張家朗於巴黎奧運衛冕男子花劍金牌，昨晚至今晨全港市民都收看直播支持，忙過不停，張家朗的港隊隊友及前隊友都在各大電視台擔任旁述，其中隊友蔡俊彥（Ryan）於ViuTV直播賽事旁述16強對國家隊的莫梓維，披露對方一直有舊患，明言「希望就觸發到（舊患）啦」，其言論惹爭議，及後蔡俊彥於社交平台為失言道歉。

張家朗於昨晚16強賽事以15:10擊敗莫梓維，比分8:6的時候，莫梓維一度右腳跣腳受傷要接受治療，蔡俊彥旁述時指，據知莫梓維的腳本身有舊患，明言「唔知有冇觸發到舊患，希望就觸發到（舊患）啦」，另一旁述立即打圓場：「總知希望張家朗贏啦！」。

蔡俊彥言論惹起網民爭議，批評離譜不應是運動員的說話，「呢啲咩旁述」、「希望其中1個運動員受傷？」、「有些説話不應該在Live講出來」、「心入面諗好喇，講出黎就無晒體育精神」、「佢自己都係運動員黎架，呢啲笑可以講？」。不過，亦有網民指出蔡俊彥今次旁述表現不錯及風趣，或是一時口誤，「佢評述得唔錯架，不過今次戥佢擔心」、「佢評論規則都算淸楚！」。亦有網民為蔡俊彥開脫，「佢又唔係真係做開主持，支持自己朋友好正常啫」、「我覺得佢好好笑」、「只係肉緊咗，大家畀次機會」。



