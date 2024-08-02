巴黎奧運將在當地時間的7月26日舉行開幕禮，上屆東京奧運，香港運動員取得1金2銀3銅的成績，是香港歷來最佳的成績。而在今屆巴黎奧運，雖然李慧詩及劉慕裳分別退役以及空手道未有納入而無法出戰，包括何詩蓓及張家朗在內的多位香港運動員，都會在巴黎亮相。當中多數的本港運動員會集中在初段出戰。在下半程比賽，香港登場運動員已減少，但包括滑浪風帆及帆船代表仍在繼續努力。
《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員
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巴黎奧運 香港運動員主要賽程
8月2日
賽艇
04:18PM 男子單人雙槳決賽D：趙顯臻
帆船
09:35PM 男子ILCA7單人帆船第3、4場：貝俊龍
巴黎奧運｜香港電台、ViuTV、HOY TV、TVB免費直播爭收視（附直播連結）
＊（假如晉級）
＃（詳細待定）
巴黎奧運 香港運動員主要賽程
8月3日
田徑
04:35PM 男子100米預賽：刁俊稀
05:55PM 男子100米第一圈＊
公路單車
05:00PM 男子個人賽：劉允祐
帆船
06:15PM 男子ILCA7單人帆船第5、6場：貝俊龍
游泳
06:52PM 女子4x100米混合泳接力預賽：何詩蓓、簡綽桐、譚凱琳、鄭莉梅、歐鎧淳、張心悅
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8月4日
公路單車
08:00PM 女子個人賽：李思穎
帆船
06:05PM 男子ILCA7單人帆船第7、8場：貝俊龍
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8月5日
田徑
02:05AM 男子100米準決賽：刁俊稀＊
03:50AM 男子100米決賽＊
帆船
08:40PM 男子ILCA7單人帆船第9、10場：貝俊龍
游泳
01:26AM 女子4x100米混合泳接力決賽：何詩蓓、簡綽桐、譚凱琳、鄭莉梅、歐鎧淳、張心悅＊
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8月6日
帆船
男子ILCA7單人帆船獎牌賽：貝俊龍＊
乒乓球
04:00PM 女子團體賽：杜凱琹、朱成竹、李皓晴、吳詠琳 對 瑞典＊
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8月7日
乒乓球
02:00AM／04:00PM／09:00PM 女子團體賽八強：杜凱琹、朱成竹、李皓晴、吳詠琳＊
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8月8日
乒乓球
09:00PM 女子團體賽四強：杜凱琹、朱成竹、李皓晴、吳詠琳＊
跆拳道
03:00PM 男子68公斤以下級16強：盧蔚豐
08:30PM 男子68公斤以下級八強
10:11PM 男子68公斤以下級四強
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8月9日
乒乓球
02:00AM 女子團體賽四強：杜凱琹、朱成竹、李皓晴、吳詠琳＊
跆拳道
02:51AM 男子68公斤以下級獎牌賽：盧蔚豐＊
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8月10日
乒乓球
09:00PM 女子團體賽獎牌賽：杜凱琹、朱成竹、李皓晴、吳詠琳＊
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8月11日
場地單車
05:00PM 女子個人全能Race 1：李思穎
05:57PM 女子個人全能Race 2：李思穎
06:53PM 女子個人全能Race 3：李思穎
07:56PM 女子個人全能Race 4：李思穎
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＊（假如晉級）
＃（詳細待定）
巴黎奧運│張家朗爭取衛冕 稱不會給自己太大壓力
巴黎奧運｜開幕禮時間、香港運動員名單及直播、閉幕禮懶人包
除了本地運動員外，還有其他項目都是香港所關注。當中，田徑項目100米男飛人會在8月5日的凌晨誕生。而籃球方面，美國男子的「夢幻隊」會在7月28日晚率先迎戰塞爾維亞。而中國女排會在7月29日晚與美國女排火拼。
巴黎奧運｜新增項目霹靂舞初登奧運舞台 空手道棒球被剔除
巴黎奧運 其他焦點賽程：
8月2日
體操：
12:15AM 女子個人全能
跳水：
5:00PM 男子雙人3米彈板
網球：
6:00PM 女子單打銅牌戰
排球：
3:00AM 女子分組賽：法國 對 中國
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8月3日
體操：
9:30PM 男子自由體操
10:20PM 男子鞍馬
11:10PM 女子跳馬
籃球：
11:15PM 男子分組賽：波多黎各 對 美國
網球：
男子單打銅牌戰
女子單打決賽
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8月4日
體操：
9:00PM 男子吊環
9:40PM 女子雙槓
田徑：
3:20AM 女子100米決賽
網球：
男子單打決賽
排球：
11:00PM 女子分組賽：中國 對 塞爾維亞
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8月5日
體操：
5:45PM 男子雙槓
6:36PM 女子平衡木
7:31PM 男子單槓
8:20PM 女子自由體操
田徑：
1:50AM 女子跳高
3:55AM 男子100米決賽
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8月6日
籃球：
4:05AM 女子3人決賽
4:35AM 男子3人決賽
跳水：
9:00PM 女子10米高台
足球：
12:00AM 男子四強
滑板：
11:30PM 女子公園賽
排球：
3:00PM 女子八強
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8月7日
田徑：
1:30PM 馬拉松競步接力
籃球：
12:00AM＆3:00AM 男子八強
足球：
12:00AM＆3:00AM 女子四強
滑板：
11:30PM 男子公園賽
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8月8日
田徑：
1:00AM 女子撐桿跳決賽
籃球：
11:30PM 男子四強
跳水：
9:00PM 男子3米彈板
足球：
11:00PM 男子銅牌賽
運動攀登：
6:55PM 男子速度賽決賽
排球：
10:00PM 女子四強
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8月9日
田徑：
2:30AM 男子200米決賽
3:45AM 男子110米欄決賽
籃球：
3:30AM 男子四強
跳水：
09:00PM 女子3米彈板
足球：
09:00PM 女子銅牌賽
運動攀登：
06:28PM 男子抱石及難度賽決賽
乒乓球：
09:00PM 男子團體決賽
排球：
02:00AM 女子四強
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8月10日
田徑：
01:45AM 男子4x100米接力決賽
籃球：
05:00PM 男子銅牌賽
沙灘排球：
04:30AM 女子決賽
霹靂舞：
03:23AM 女子決賽
跳水：
09:00PM 男子10米高台
足球：
12:00AM 男子決賽
11:00PM 女子決賽
運動攀登：
06:28PM 女子抱石及難度賽決賽
排球：
11:15PM 女子銅牌戰
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8月11日
籃球：
03:30AM 男子決賽
09:30PM 女子決賽
霹靂舞：
03:23AM 男子決賽
排球：
07:00PM 女子決賽
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8月12日
02:00AM 閉幕禮