日本男排擊敗阿根廷播《排球少年》主題曲　SPYAIR開腔感謝　後備席神還原動畫可愛一幕｜巴黎奧運

在巴黎奧運的排球賽場上，日本男排於7月31日迎戰世界排名第8、上屆奧運銅牌得主阿根廷。雙方展開了一場激烈的攻防戰，最終日本男排以局數3：1擊敗阿根廷，下場贏波就大有機會晉級。比賽期間及日本取得勝利後，現場播放了《排球少年》動畫的三首主題曲，這舉動不僅讓現場觀眾熱血沸騰，也讓SPYAIR成員感動不已。

在比賽期間，現場工作人員播放了不少日本和阿根廷的流行音樂，其中最引起網友熱議的是三首《排球少年》主題曲，分別是動畫第二季的片頭曲《I'm a Believer》和《FLY HIGH!!》，以及第四季的片尾曲《決戰Spirit》。這不僅令作品粉絲和排球迷驚喜萬分，也讓獻唱這三首歌曲的樂團和歌手感動不已。

SPYAIR低音結他手MOMIKEN表示：「我很高興SPYAIR也有份！感謝將我們的歌曲帶到了奧運。」創作《FLY HIGH!!》的BURNOUT SYNDROMES主唱熊谷和海和低音結他手石川大裕也發文表示與有榮焉：「非常感謝你們選擇了這首歌！」演唱《決戰Spirit》的女歌手CHiCO同樣感動發文道：「謝謝讓奧運賽場響起〈決戰Spirit〉。」

不少《排球少年》的粉絲注意到，工作人員在賽後選擇播放《FLY HIGH!!》慶祝日本男排獲勝，背後似乎暗藏玄機。據悉，《排球少年》動畫第二季後期集數的主要劇情是描述主角所在的烏野高中第三次贏戰青葉城西，最終由烏野取得勝利；而青城的隊長兼二傳手及川徹，在已於2020年完結的原作漫畫設定中，畢業後輾轉入籍成為阿根廷男排的選手。