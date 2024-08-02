日本男排擊敗阿根廷播《排球少年》主題曲　SPYAIR開腔感謝　後備席神還原動畫可愛一幕｜巴黎奧運

在巴黎奧運的排球賽場上，日本男排於7月31日迎戰世界排名第8、上屆奧運銅牌得主阿根廷。雙方展開了一場激烈的攻防戰，最終日本男排以局數3：1擊敗阿根廷，下場贏波就大有機會晉級。比賽期間及日本取得勝利後，現場播放了《排球少年》動畫的三首主題曲，這舉動不僅讓現場觀眾熱血沸騰，也讓SPYAIR成員感動不已。
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現場播放了三首《排球少年》主題曲
根據日媒報道，日本男排在小組預賽首戰中與德國激戰五局後敗北。第二戰對上阿根廷，日本男排憑藉靈活的戰術運用，成功拿下比賽勝利。
在比賽期間，現場工作人員播放了不少日本和阿根廷的流行音樂，其中最引起網友熱議的是三首《排球少年》主題曲，分別是動畫第二季的片頭曲《I'm a Believer》和《FLY HIGH!!》，以及第四季的片尾曲《決戰Spirit》。這不僅令作品粉絲和排球迷驚喜萬分，也讓獻唱這三首歌曲的樂團和歌手感動不已。
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SPYAIR低音結他手MOMIKEN表示：「我很高興SPYAIR也有份！感謝將我們的歌曲帶到了奧運。」創作《FLY HIGH!!》的BURNOUT SYNDROMES主唱熊谷和海和低音結他手石川大裕也發文表示與有榮焉：「非常感謝你們選擇了這首歌！」演唱《決戰Spirit》的女歌手CHiCO同樣感動發文道：「謝謝讓奧運賽場響起〈決戰Spirit〉。」
不少《排球少年》的粉絲注意到，工作人員在賽後選擇播放《FLY HIGH!!》慶祝日本男排獲勝，背後似乎暗藏玄機。據悉，《排球少年》動畫第二季後期集數的主要劇情是描述主角所在的烏野高中第三次贏戰青葉城西，最終由烏野取得勝利；而青城的隊長兼二傳手及川徹，在已於2020年完結的原作漫畫設定中，畢業後輾轉入籍成為阿根廷男排的選手。
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後備席興𡚒衝入場遭攔神還原動畫可愛一幕
值得一提的是，在第4局戰況膠著的時侯，西田有志以一球時速高達114KM/H的直線扣殺打破僵局，超級扣球讓全場熱血沸騰！不過最有趣的是鏡頭捕捉到在這一瞬，日本後備席也因此非常興奮。4號的宮浦健人和3號的深津旭弘興奮到想衝入球場，但後備席的球員是不能夠走得太近比賽場區，所以後輩5號的大塚達宣非常努力地攔著兩位前輩不要衝出去，畫面非常有趣；亦有網民聯想起《排球少年》第二季青城戰時山口忠發出關鍵一分時後備席菅原和緣下猛拉著日向和西谷的畫面。在Twitter有不少粉絲將這一幕畫了下來，這班大男孩真的很可愛！
日本男子排球隊將8月3日凌晨3時對美國，力爭出線席位。
he’s so cool for this pic.twitter.com/Vtrf3ZCLv3— zy 💭 (@yoishikawace) July 31, 2024