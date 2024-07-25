香港游泳隊接力隊核心成員鄭莉梅（Camille），近年大部分時間均在美國訓練，加上多年來經常出外比賽及集訓，故今次能返回媽媽家鄉法國參與奧運，望與家人相聚外，更期待他們親到現場為自己打氣。
將會迎來個人第三次奧運會挑戰的鄭莉梅，雖未能在今屆賽事獲得個人賽資格，但對於獲選入香港接力隊，仍十分期待。「我的媽媽是法國人，因此巴黎作戰可謂算『半個主場之利』。里約奧運對他們對說路途太遠，東京奧運又要閉門作賽，今次終於可以有他們為我打氣。」雖然並非首次征奧，能夠角逐巴黎奧運，她依然難掩興奮之情。
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鄭莉梅今年踏入而立之年，今次可能是最後一次參加奧運。她透露，奧運前會前往法國南部參加比賽，乘機跟家人一聚。之後便會回港作最後備戰，然後跟隨港隊一同出發到巴黎，並勉勵一眾泳員保持心態正面：「優秀泳手不是因為游得快所以快，而是因為他們快樂才會游得快。」
鄭莉梅巴黎奧運參賽日期
- 7月27日 ‧ 女子4x100米自由泳接力(人選待定)
- 8月3日 ‧ 女子4x100米混合泳接力 預賽 (人選待定)
- 8月4日 ‧ 女子4x100米混合泳接力 決賽 (人選待定)
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鄭莉梅IG
年齡：31歲
鄭莉梅香港長池紀錄 ：
- 女子4x100米自由泳接力 (3分39秒10)
- 女子4x200米自由泳接力 (8分02秒42)
- 男女子混合4x100米自由泳接力 (3分31秒13)
- 男女子混合4x100米混合泳接力 (3分50秒22)
鄭莉梅威水史
- 2014年仁川亞運會 女子4x100米自由泳接力銅牌
- 2014年仁川亞運會 女子4x200米混合泳接力銅牌
- 2018年雅加達亞運會 女子4x100米混合泳接力銀牌
- 2018年雅加達亞運會 女子4x100米自由泳接力銅牌
- 2018年雅加達亞運會 女子4x200米自由泳接力銅牌
- 2022年杭州亞運會 女子4x100米混合泳接力銅牌
- 2022年杭州亞運會 女子4x100米自由泳接力銅牌
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鄭莉梅、歐鎧淳、楊珍美創立Mind The Waves
鄭莉梅父母分別是台灣及法國人，是家中大家姐，尚有兩名妹妹。她在香港出生，直至9歲因父親到北京工作，故隨家人移居內地，並於北京的國際學校讀書，由於參與校內游泳課被教練相中其身型高大，接受中學泳隊訓練後，在當地校際比賽獲獎無數。13歲開始中、港兩邊飛，參與香港賽事，爭取代表香港出戰國際賽，至今為港贏過多次亞運接力獎牌，為香港泳隊接力「鐵膽」成員。她更與隊友歐鎧淳及楊珍美合作，共同創立組織「Mind The Waves」，聯同本地企業，協助年輕人應對各種影響心裡健康的挑戰。
- 014年9月韓國仁川亞運，鄭莉梅夥拍歐鎧淳、施幸余及何詩蓓贏得4x100米自由泳接力賽銅牌，更以3分39秒94刷新港績。此組合其後再於4x200米自由泳接力賽多添一面銅牌
- 2015年12月全美冬季游泳錦標賽，在200米自由泳決賽泅出1分58秒78達到里約奧運A標，首次獲得奧運資格
- 2016年里約奧運，參與50米自由泳、100米自由泳、200米自由泳及4x100米混合泳接力，是當屆港隊參與最多項目的泳手
- 2018年8月印尼雅加達亞運，雖在女子4x100米混合泳接力賽得「梗頸四」，但因為排第2及第3名的中國及韓國，被判犯規而遭取消資格，與歐鎧淳、楊珍美及陳健樂最終失而復得，贏得一面銀牌。鄭莉梅再於接力賽添銅後，當屆賽事共獲1銀2銅
- 2021年於東京奧運雖未能以A標取得參賽資格，但仍能獲選入接力隊，跟譚凱琳、歐鎧淳及何南慧在4x100米自由泳接力以第15名完成
- 2024年雖未能獲得巴黎奧運個人項目「入場券」，但入選香港接力隊，將連續三屆參與奧運
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