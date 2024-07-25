香港游泳隊接力隊核心成員鄭莉梅（Camille），近年大部分時間均在美國訓練，加上多年來經常出外比賽及集訓，故今次能返回媽媽家鄉法國參與奧運，望與家人相聚外，更期待他們親到現場為自己打氣。

將會迎來個人第三次奧運會挑戰的鄭莉梅，雖未能在今屆賽事獲得個人賽資格，但對於獲選入香港接力隊，仍十分期待。「我的媽媽是法國人，因此巴黎作戰可謂算『半個主場之利』。里約奧運對他們對說路途太遠，東京奧運又要閉門作賽，今次終於可以有他們為我打氣。」雖然並非首次征奧，能夠角逐巴黎奧運，她依然難掩興奮之情。