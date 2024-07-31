何詩蓓打入巴黎奧運100米自由泳決賽！

在香港時間周三（31日）凌晨上演的女子100米自由泳準決賽，何詩蓓位於準決賽第1組，同組有來自澳洲的自由泳好手積克（Shayna Jack）和荷蘭的史甸貝根（Marrit Steenbergen）。

已奪200自由泳銅牌的她處於第6線，在首50米先落後，但隨後發力，最終游出52秒64，在小組及總成績也排第一，成功打入決賽。

總成績方面，何詩蓓以52秒64排首位，至於積克以52秒74緊隨其後，在200米自奪金的奧卡拉瑾（Mollie O’Callaghan）則游出52秒75，以總成績第3打入決賽。

決賽將於香港時間8月1日凌晨上演。

何詩蓓100米自由泳賽程

8月1日 02:30AM 決賽