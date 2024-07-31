何詩蓓打入巴黎奧運100米自由泳決賽！
在香港時間周三（31日）凌晨上演的女子100米自由泳準決賽，何詩蓓位於準決賽第1組，同組有來自澳洲的自由泳好手積克（Shayna Jack）和荷蘭的史甸貝根（Marrit Steenbergen）。
已奪200自由泳銅牌的她處於第6線，在首50米先落後，但隨後發力，最終游出52秒64，在小組及總成績也排第一，成功打入決賽。
總成績方面，何詩蓓以52秒64排首位，至於積克以52秒74緊隨其後，在200米自奪金的奧卡拉瑾（Mollie O’Callaghan）則游出52秒75，以總成績第3打入決賽。
決賽將於香港時間8月1日凌晨上演。
何詩蓓100米自由泳賽程
8月1日 02:30AM 決賽
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預賽第2晉身準決賽
在同日較早時候進行的預賽中，何詩蓓在預賽獲編配到第2組，對手主要有國家隊的楊浚瑄。最終何詩蓓以53秒02的時間，在預賽取得第1，而總成績第2名的成績晉級準決賽。
何詩蓓在上屆東京奧運100米自成功奪銀，今屆再度打入決賽，有望為香港力爭多一面奧運獎牌。
今屆香港暫時已奪得2金1銅，金牌數量為歷屆最多。
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力爭個人第4面奧運獎牌
何詩蓓在昨日（30日）舉行的200米自由泳決賽中，游出1分54秒55，最後不敵游出1:53.27的奧卡拉瑾（Mollie O’Callaghan），排第3名，奪得銅牌。
她於上屆東京奧運在100米自及200米自由泳都成功摘銀，今屆於200米自再奪一銅，而她將在100米自決賽力爭個人第4面奧運獎牌。