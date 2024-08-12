巴黎奧運｜香港跳繩隊登國際舞台 首度參與奧運周邊比賽及表演項目

巴黎奧運雖沒有跳繩作比賽項目，但賽會將自由式小輪車（BMX）、滑板、霹靂舞和三人籃球等幾項城市運動綜合在一個場地「城市運動場」（Urban Park）上演，並特別將跳繩融入其中，舉行周邊比賽及表演項目，中國香港跳繩總會獲邀參與。
總會甄選4名香港運動員包括何卓錡、袁曉彤、司徒銘曦及李俊明參與，他們與來自法國、美國、日本等高水平選手同台獻技；跳繩不只於城市運動場舉行，還在奧運冠軍公園及今屆奧運馬拉松比賽起點的巴黎市政廳等場地上演，足見大會十分重視。
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何卓錡︰像做夢一樣
幾名香港隊成員非常慶幸能參與奧運盛事，何卓錡便說：「我們事前沒想過跳繩會有機會在奧運舞台上表演，完成了在BMX Freestyle場館的街頭競技（Battle）後，我們都覺得好像做夢一樣，非常開心。」
今次跳繩運動獲大會加入於城市運動類別中表演，雖然未算是正式比賽，但也足見大會看到跳繩運動競技與觀賞兼備的特質，而且能完美融入滑板、霹靂舞等城市運動。
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另一香港隊成員李俊明認為：「經過今次經驗，跳繩運動確實有望於未來獲列為奧運正式比賽項目。過去幾年，跳繩運動已獲得越來越多人的關注和支持，這次我們有幸可以來到巴黎奧運表演及比賽，相信這會令跳繩運動帶來更多關注，而我們也會繼續努力，準備好有朝一日能登上奧運或亞運等國際體育盛事的大舞台。」