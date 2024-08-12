巴黎奧運｜香港跳繩隊登國際舞台 首度參與奧運周邊比賽及表演項目

巴黎奧運雖沒有跳繩作比賽項目，但賽會將自由式小輪車（BMX）、滑板、霹靂舞和三人籃球等幾項城市運動綜合在一個場地「城市運動場」（Urban Park）上演，並特別將跳繩融入其中，舉行周邊比賽及表演項目，中國香港跳繩總會獲邀參與。

總會甄選4名香港運動員包括何卓錡、袁曉彤、司徒銘曦及李俊明參與，他們與來自法國、美國、日本等高水平選手同台獻技；跳繩不只於城市運動場舉行，還在奧運冠軍公園及今屆奧運馬拉松比賽起點的巴黎市政廳等場地上演，足見大會十分重視。