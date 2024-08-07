巴黎奧運女子單打羽球四強賽，一路過五關斬六將的31歲西班牙女將馬蓮（Carolina Marín）眼看已經半隻腳踏入決賽，有望衝擊生涯第二面奧運金牌，卻在第二局以10:8領先之際意外受傷退賽。來自中國的對手何冰嬌也因此得以晉級決賽。何冰嬌不敵排名世界第一的安洗瑩，最終奪銀，在頒獎禮上她帶西班牙徽章領獎致敬馬蓮，展現奧運精神贏掌聲。馬蓮賽後證實右膝十字韌帶撕裂，她在IG出千字文，既答謝何冰嬌的暖心舉動，亦在文尾暗示退休掛拍。
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根據西班牙媒體《馬卡報》報道，馬琳抵達馬德里之後，隨後馬上前往醫院檢查傷勢，結果顯示她再度遭遇右膝十字韌帶撕裂，與她在2019年1月在印尼公開賽比賽期間受的傷為同一位置，再傷舊患，形勢不容樂觀，令不少西班牙球迷感到惋惜。
何冰嬌手持西班牙徽章上台領獎
銀牌得主何冰嬌賽後訪問時提到：「帶著西班牙的徽章站上頒獎台，是因為昨天的4強賽中我的對手不幸受傷了，對此我感到很心痛，希望能夠帶著她的拚勁投入到決賽當中。因為她是一位非常優秀的運動員，我希望瑪琳能看到，同時也祝她早日康復。」何冰嬌希望能與這位不幸受傷的運動員在頒獎台上共享榮耀，獲奧運官方IG出Post表揚展現奧運精神。
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馬蓮︰現在另一段旅程已展開
馬蓮上傳何冰嬌在頒獎台手持西班牙徽章的照片和幾張圖文表示：「她在頒獎台上的舉動是我遇過最友愛的行為，我會永遠感激她。」除了大讚何冰嬌展現運動員之間的體育精神，馬蓮也在社交媒體上發布的內容中更提到自己已經完成了小時候的夢想，「這是羽毛球生涯最難受的時刻，我仍需要時間沈澱，就算不想遇到這情勢，仍必須接受，生活還是要繼續。現在另一段旅程已展開，我已經知道了」，似乎為退役埋下伏筆。帖文獲16.5萬Likes，包括巴黎奧運羽毛球男單冠軍安賽龍。