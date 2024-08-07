根據西班牙媒體《馬卡報》報道，馬琳抵達馬德里之後，隨後馬上前往醫院檢查傷勢，結果顯示她再度遭遇右膝十字韌帶撕裂，與她在2019年1月在印尼公開賽比賽期間受的傷為同一位置，再傷舊患，形勢不容樂觀，令不少西班牙球迷感到惋惜。

何冰嬌手持西班牙徽章上台領獎

銀牌得主何冰嬌賽後訪問時提到：「帶著西班牙的徽章站上頒獎台，是因為昨天的4強賽中我的對手不幸受傷了，對此我感到很心痛，希望能夠帶著她的拚勁投入到決賽當中。因為她是一位非常優秀的運動員，我希望瑪琳能看到，同時也祝她早日康復。」何冰嬌希望能與這位不幸受傷的運動員在頒獎台上共享榮耀，獲奧運官方IG出Post表揚展現奧運精神。