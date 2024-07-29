巴黎奧運乒乓球項目，香港代表在單打出擊。杜凱琹在女單首圈面對來自北韓的邊松景，以局數1:4不敵對手出局，而她今晚（28日）與黃鎮廷在混雙9強晉級，今晚10時出戰4強。

在之前一日與黃鎮廷合作在混雙晉級八強，杜凱琹今早又旋即要在女單出戰。面對來自北韓的神秘球手邊松景，杜凱琹首局先輸8:11，然後第2局又再以7:11不敵對手。第3局杜凱琹調整狀況之下，打到「刁時」以12:10的比分追回一局。不過之後兩局仍以7:11及4:11再度落敗，以局數的1:4不敵對手被淘汰。

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