巴黎奧運乒乓球項目，香港代表在單打出擊。杜凱琹在女單首圈面對來自北韓的邊松景，以局數1:4不敵對手出局，而她今晚（28日）與黃鎮廷在混雙9強晉級，今晚10時出戰4強。
在之前一日與黃鎮廷合作在混雙晉級八強，杜凱琹今早又旋即要在女單出戰。面對來自北韓的神秘球手邊松景，杜凱琹首局先輸8:11，然後第2局又再以7:11不敵對手。第3局杜凱琹調整狀況之下，打到「刁時」以12:10的比分追回一局。不過之後兩局仍以7:11及4:11再度落敗，以局數的1:4不敵對手被淘汰。
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雙方爭持激烈 頭四局打成平手
杜凱琹隨後與黃鎮廷拍檔出戰混雙八強，面對西班牙組合洛比斯（Alvaro Robles）及肖瑤茜的組合。「黃杜配」為賽事四號種子，而西班牙組合為五號種子，故雙方實力相當接近。港隊先失一局9:11，第二局及時回勇，以11:9扳平。
「黃杜配」於第三局調整打法，黃鎮廷多以正手迎擊，令西班牙組合無所適從，港隊大勝一局11:4。來到關鍵第四局，雙方需要打至「刁時」分勝負，西班牙組合一度落後9:10，但局尾連取三分，反勝港隊，追平局數2:2。
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港隊連取兩局獲勝 四強對「黑馬」北韓代表
來到關鍵第五局，「黃杜配」開局極順，連取十分，最終大勝一局11:2。港隊只差一局便能取得勝仗，於第六局一度落後2:5，仍能一分一分從後追上，最終以11:8擊敗對手，總局數以4:2淘汰對手。
「黃杜配」順利晉身四強，超越上屆成績，將於周一晚上10時大戰北韓代表李正植與金琴英，這對北韓代表首圈曾爆冷淘汰日本代表張本智和及早田希娜，實力不容忽視。
7月29日 22:00PM 混合雙打四強：黃鎮廷、杜凱琹 對 李正植、金琴英（北韓）＃