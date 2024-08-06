巴黎奧運｜51歲滑板傳奇麥當奴首戰巴黎奧運　刷新奧運滑板最高年齡紀錄

滑板一直被認為是年輕人天下的運動，今屆巴黎奧運卻迎來了一位不一樣的參賽者——51歲的英國滑板選手安迪麥當奴（Andy Macdonald）。他的參賽，不僅刷新了奧運滑板項目的最高年齡紀錄，也讓人們重新審視了年齡與運動的關係，究竟麥當奴是誰呢？
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九十年代滑板名將 九次滑板世界盃奪冠
雖然是首次參加奧運會，但麥當奴來頭一點也不少。他於1973年7月31日出生於美國，雖然長居美國，但由於祖父和父親是英國人，他今次將代表英國出賽。他於1986年開始滑板生涯，1994年轉為職業滑板手。他在90年代稱霸X Games，共獲得23面獎牌，其中8次奪得冠軍，並9次贏得滑板世界盃冠軍。他與滑板界傳奇Tony Hawk的合作，更是開創了「換板」技術，成為滑板史上的經典。在今年6月底於布達佩斯舉行的巴黎奧運滑板資格賽最後一站中，Macdonald成功打入4強，獲得男子公園賽參賽資格。這位滑板傳奇選手，其實還曾在1996年亞特蘭大奧運閉幕式上擔任表演嘉賓，時隔28年，他終於踏上奧運比賽的舞台。
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年齡只是數字 堅持才是關鍵
滑板運動通常由年輕選手主導，2021年東京奧運滑板項目中最年輕的金牌得主僅13歲。麥當奴卻打破了這一個常規，他與兩位16歲的隊友Sky Brown和Lola Tambling組隊參賽，他的「板齡」甚至比隊友的年齡還大。麥當奴就曾感嘆：「我和年齡只有我三分之一的孩子一起滑，看到他們重摔一跤時，我心想天啊，如果我那樣摔，可能得休息兩個禮拜。但他們會立刻爬起來說，再來一次！」雖然年齡增長帶來的挑戰是無法避免的，例如摔倒後的恢復時間更長，但麥當奴認為，滑板是他一生的摯愛，而年齡只是數字，只要堅持自己喜歡的事，保持熱情，就會迎來美好的事物。
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男子滑板公園賽8月7日巴黎協和廣場舉行
巴黎奧運男子公園賽將於8月7日在協和廣場舉行，位置靠近艾菲爾鐵塔、巴黎大皇宮、香榭麗舍大道和凱旋門等著名景點，為選手們提供了一個夢幻般的比賽場地。另外除了年過半百的麥當奴，即將滿49歲的南非選手Dallas Oberholzer亦會出戰男子公園滑板賽。Dallas Oberholzer在上屆東京奧運是最年長滑板選手，雖然「最老」選手的名銜今次被麥當奴取得，但能再度取得資格參賽，實力不容置疑，當天賽事非常值得期待！