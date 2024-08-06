巴黎奧運｜51歲滑板傳奇麥當奴首戰巴黎奧運 刷新奧運滑板最高年齡紀錄 （Getty）

年齡只是數字 堅持才是關鍵 滑板運動通常由年輕選手主導，2021年東京奧運滑板項目中最年輕的金牌得主僅13歲。麥當奴卻打破了這一個常規，他與兩位16歲的隊友Sky Brown和Lola Tambling組隊參賽，他的「板齡」甚至比隊友的年齡還大。麥當奴就曾感嘆：「我和年齡只有我三分之一的孩子一起滑，看到他們重摔一跤時，我心想天啊，如果我那樣摔，可能得休息兩個禮拜。但他們會立刻爬起來說，再來一次！」雖然年齡增長帶來的挑戰是無法避免的，例如摔倒後的恢復時間更長，但麥當奴認為，滑板是他一生的摯愛，而年齡只是數字，只要堅持自己喜歡的事，保持熱情，就會迎來美好的事物。 巴黎奧運｜香港運動員名單及焦點賽事 趙顯臻賽艇爭取更高排名