日本國寶三浦知良相隔5年重返職業聯賽　58歲之齡加盟丙組福島聯

58歲的前日本國腳三浦知良，在今日（30日）正式公布加盟丙組聯賽的福島聯。是他自2021年被FC橫濱外借到業餘球隊鈴鹿得分者（現名：鈴鹿體育會）後，相隔5年重返日本職業聯賽體系。而另一位國腳的長友佑都，同日宣布與FC東京續約半年。

三浦知良將重返日職聯的消息，在他完成日本足球聯賽（JFL）之後已甚囂塵上，一切只待最後落實。而福島聯在今日正式公布從FC橫濱借用三浦知良，是這位58歲的日本「國寶」相隔5年重返日職體系。三浦知良在球會的訊息表示：「我已決定轉會至福島聯開啟一段新的挑戰。首先，我向福島聯的球員、職員、球迷、支持者、合作夥伴以及社區作出承諾，我將竭盡全力為球隊做出貢獻。我對足球的熱情未有因為年齡增長而改變。我非常感激有機會在福島踢球，我將作為福島聯的一員，全力以赴，奮戰到底。讓我們一起創造新的歷史。」