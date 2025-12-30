日本國寶三浦知良相隔5年重返職業聯賽　58歲之齡加盟丙組福島聯

58歲的前日本國腳三浦知良，在今日（30日）正式公布加盟丙組聯賽的福島聯。是他自2021年被FC橫濱外借到業餘球隊鈴鹿得分者（現名：鈴鹿體育會）後，相隔5年重返日本職業聯賽體系。而另一位國腳的長友佑都，同日宣布與FC東京續約半年。
三浦知良將重返日職聯的消息，在他完成日本足球聯賽（JFL）之後已甚囂塵上，一切只待最後落實。而福島聯在今日正式公布從FC橫濱借用三浦知良，是這位58歲的日本「國寶」相隔5年重返日職體系。三浦知良在球會的訊息表示：「我已決定轉會至福島聯開啟一段新的挑戰。首先，我向福島聯的球員、職員、球迷、支持者、合作夥伴以及社區作出承諾，我將竭盡全力為球隊做出貢獻。我對足球的熱情未有因為年齡增長而改變。我非常感激有機會在福島踢球，我將作為福島聯的一員，全力以赴，奮戰到底。讓我們一起創造新的歷史。」
このたび、#三浦知良 選手が #横浜FC より期限付き移籍にて加入することが決定いたしました🤩👏🏻㊗️— 福島ユナイテッドFC (@fufc_staff) December 30, 2025
三浦選手、ようこそ福島ユナイテッドFCへ!!⚽️❤️🔥
なお、1/10(⼟)以降に、チームへの合流を予定しています。#福島ユナイテッド
三浦知良一直屬於FC橫濱，即使在2021年被借至JFL，他仍是以借用形式加盟，之後也曾外借至葡萄牙的次級聯賽比賽。三浦知良在早前亦獲得日本NHK出席跨年活動「紅白歌合戰」擔任評審，紀念這位「國寶」作為職業球員的第40個賽季，而他會在明年1月9日向球會報到。福島聯在過渡聯賽編入乙丙組東部B組，與北海道札幌岡薩多、磐城FC、RB大宮松鼠、甲府風林、松本山雅、長野帕塞羅、磐田山葉、藤枝MYFC以及FC岐阜同組。福島上個賽季在丙組以第10名完成，與升班附加賽其實只差3分，因此球隊仍是升班的熱門球隊。
39歲長友佑都續約半年
由於明年日本職業聯賽將進入跨年制的過渡期，明年日職會先進行半年的「百年構想聯賽」，在世界盃後才展開新一季跨年制日職聯。不過因為獎金仍然豐富，故球隊也會繼續認真備戰這個特殊聯賽。而日職聯的FC東京宣布，與日本國腳的長友佑都續約半年，這位39歲的守將在今季仍為球隊上陣27次，他在2021年從法國的馬賽回流日本後，就一直效力母會的FC東京，並且仍持續獲得日本國家隊的徵召，包括10月對巴西贏波的友誼賽。
🔵CONTRACT RENEWAL🔴#長友佑都 選手と明治安田Ｊ１百年構想リーグ期間の契約更新に合意いたしました🤝🔵🔴https://t.co/aVfGfvjvci— FC東京【公式】 #東京が熱狂 (@fctokyoofficial) December 30, 2025
長友選手コメント
「正面突破
Yuto Nagatomo」 #fctokyo #tokyo pic.twitter.com/D2jXFg35XN