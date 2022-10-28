日本專訪歐陽耀冲︱助梁佑維登陸泰國　為年輕球員外流鋪路

作為香港登陸日本的第一人，歐陽耀冲最近開始與友人的公司合作，在包括香港、泰國及日本等地成立公司，協助年輕球員到海外留學受訓。然而，他表示，自己爭取到在日本上陣，才有望成為「生招牌」。

從前赴葡萄牙落班，到返港以及再到國內發展。歐陽耀冲認為，香港球員還是應該向海外發展。他表示：「好似和哥（李健和）咁嘅地位，退役都只能夠講波。」他表示，不是小看評述員的工作，但覺得像李健和這樣的星級球員，退役後也沒得到更高的社會地位，總覺得應該作出一些改變。他指：「泰國、越南，甚至台灣都在進步，就只有中國、香港及澳門退步。」他認為球員需要到海外見識別人的水平，才能提升本地的能力。因此，他早前協助梁佑維到泰國試腳。

歐陽耀冲表示，在葡萄牙的時候就遇上過梁佑維，知道這年輕球員願意拓寬眼界，因此協助這位20歲球員到泰國落班。他指，其實合作的公司也協助不少日本球員加盟泰國及其他東南亞聯賽。

難靠香港足總幫忙

日本聯賽近年推動與一些東南亞的聯賽合作，讓一些當地球會加盟日職聯，造就東南亞球員的機會，而且不少球員本身都是在自己的球會或是背後贊助商支援下前赴日本。然而香港卻未有踏出與國際合作，反而球員回國內效力，也需要靠一定的人士關係。因此歐冲就希望可以作為一個橋樑，協助香港球員外闖。

另外歐冲又表示，亦會協助更年輕的球員，藉海外留學在國外讀書及受訓。歐冲透露，其中一個他們的合作就是在名古屋與一間國際學校合作，同時亦有西班牙等地的留學，希望球員直接在當地展開球員生涯。而香港人移民較多的英國，他指球員要在當地落腳不易，因為英國需要工作簽證，當地香港球員要取得簽證不易，可能要待取得英國護照才能上陣。