日職︱恩尼斯達傳將宣布退役　下月友賽作巴塞告別戰

效力日職神戶勝利船的前西班牙國腳恩尼斯達（Andres Iniesta），據報將會在日內宣布在今年夏天退役，並會以在下月舉行與巴塞隆拿的友賽作為告別戰。
本月中屆39歲恩尼斯達，加盟日本已經有5年。日本多個傳媒在今日（23日）報道，恩尼斯達將在近期宣布退役，並會以6月6日在東京國立體育場舉行，與巴塞隆拿的友誼賽作為其告別戰。
多個媒體報道，恩尼斯達的退役想法已經確定，並會以今夏作為其職業生涯的終點。目前神戶雖然在日職聯賽排榜首，而恩尼斯達與球會的合約也至年底到期，雖然原則上恩尼斯達仍可以在之後為神戶在日職上陣，但實際上他將會以下月的友賽作為職業生涯的終點。
傳返回巴塞幫手
恩尼斯達目前只為球隊後備上陣3次，並且合共38分鐘。有傳媒指出，恩尼斯達已向球會表達想更多的上陣，又或是展開生涯新的一章。報道指，這位西班牙世界盃功臣，已經與球隊的職球員表達自己的計劃，並會在近期召開記者會解釋退隊的原因。有傳恩尼斯達將會在來季返回西班牙，與現任巴塞主帥的沙維（Xavi）合作。
巴塞早前宣布，在完成西甲聯賽後會立即飛往日本，並在6月6日與神戶友賽。而神戶亦因為這場比賽而向日本足協申請將原定在6月7日舉行的天皇盃次回合改期。一度引起球迷的不滿，尤其是友賽在遠離神戶的東京舉行，而球迷亦估到這是恩尼斯達在神戶的告別戰。