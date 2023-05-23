日職︱恩尼斯達傳將宣布退役　下月友賽作巴塞告別戰

效力日職神戶勝利船的前西班牙國腳恩尼斯達（Andres Iniesta），據報將會在日內宣布在今年夏天退役，並會以在下月舉行與巴塞隆拿的友賽作為告別戰。

本月中屆39歲恩尼斯達，加盟日本已經有5年。日本多個傳媒在今日（23日）報道，恩尼斯達將在近期宣布退役，並會以6月6日在東京國立體育場舉行，與巴塞隆拿的友誼賽作為其告別戰。

多個媒體報道，恩尼斯達的退役想法已經確定，並會以今夏作為其職業生涯的終點。目前神戶雖然在日職聯賽排榜首，而恩尼斯達與球會的合約也至年底到期，雖然原則上恩尼斯達仍可以在之後為神戶在日職上陣，但實際上他將會以下月的友賽作為職業生涯的終點。