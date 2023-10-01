杭州亞運｜乒乓僅餘力量黃鎮廷四強硬碰國手　有線HOY TV免費直播（附香港隊焦點賽程／持續更新）

在周日（1日）的賽事，香港在高爾夫球及足球都繼續振奮人心，高球有許龍一在個人賽奪得金牌，為香港取下今屆第6金之外，更帶領團隊在團體賽同獲銅牌。港隊至今已獲得6金15銀19銅，獎牌榜排第8。至於港足則在晚上創歷史，憑着潘沛軒一箭定江山，以1:0力克伊朗，首次打入四強。

杭州亞運會將在9月23日開幕，香港代表團將派出歷來最多的860多名運動員參賽，當中包括多位著名以及在個人項目取得過成就的運動員，包括在東京奧運奪得獎牌的劍擊代表張家朗，以及在游泳項目的何詩蓓等。而其中一些的項目，亦在23日開幕前展開。有線HOY TV將會免費直播部份的港隊賽事。

羽毛球壁球個人賽開打

在周一（2日），香港運動員繼續在多個項目衝擊獎牌。當中在乒乓球項目，男單的黃鎮廷己成為香港乒乓球隊在個人及雙打項目的僅餘球手，而他周一會在四強對上中國的王楚欽，由於比賽有銅牌戰，黃鎮廷打入決賽才可鎖定獎牌。另外壁球項目的個人賽事亦會展開，為香港取得女子團體銀牌的陳善鈺及何子樂都會在個人項目出戰。同樣展開亦有羽毛球項目的單打及雙打，伍家朗、李卓耀、謝影雪與鄧俊文在個人賽爭取晉級。

另外，馬術三項賽事香港的林立信及何苑欣仍然在個人賽的前列位置，在周一最後的場地障礙賽維持好表現，仍會有機會爭取獎牌。至於在圍棋項目，香港會在女子團體的準決賽對南韓，亦有可能增添獎牌。

香港運動員賽程（10月2日）

棒球：

男子第二階段分組：香港對泰國

彈床：

女子個人賽：劉潔瑩

壁球：

男子單打：劉子均、梁子軒

女子單打：陳善鈺、何子樂

混雙分組賽：湯芷穎／鄧銘漮、李嘉兒／黃祉謙

國際象棋：

男子團體

女子團體

籃球：

男子資賽：香港對沙特阿拉伯

馬術：

三項團體及個人賽場地障礙：蘇昱軒、凌慇、林立信、何苑欣

排球：

女子分組賽：香港對阿富汗

獨木舟：

男子1000米單人艇：張子衝

乒乓球：

男單四強：黃鎮廷對王楚欽

橋牌：

男子團體：何凱桐、何煒霖、黎偉傑、麥國輝、施純森、招偉立

女子團體：陳佩怡、鄧芷妍、董秀賢、顧可容、黃慧敏、楊凱寧

混合團體：陳淑琼、陸依阳、萬貝怡、王干、葉英傑、鄭子全

射箭：

男子反曲弓個人賽：郭賢霽、羅官博

男子複合弓個人賽：張卓昇

女子反曲弓個人賽：潘煒晴、鄭亦喬

女子複合弓個人賽：黃玉嫦、鄭鴻婷

反曲弓男子團體賽16強：香港對印度

反曲弓女子團體賽16強：香港對中國

反曲弓混合團體賽16強：香港對中國

複合弓男子團體賽16強：香港對泰國

複合弓女子團體賽16強：香港對孟加拉

複合弓混合團體賽16強：香港對哈薩克

水球：

男子小組賽：香港對哈薩克

田徑：

男子跳高：祈尊康

男子4x100米接力：陳一樂、刁俊稀、何偉倫、李康傑

女子跳遠：陳家倩、俞雅欣

跳水：

男子1米板：阮柏彥

女子1米板：陳梓銘、陳臨

三項鐵人：

混合接力：蔡欣妍、賀思樂、彭詩雅、奧斯卡、黃子圖、伍泰龍

圍棋：

女子團體準決賽：香港對南韓

羽毛球：

男子單打：李卓耀、伍家朗

男子雙打：羅卓謙／楊盛才、鄒軒朗／呂俊瑋

女子單打：梁珈穎、盧善恩

女子雙打：呂樂樂／吳詠瑢、楊雅婷／楊霈霖

混合雙打：謝影雪／鄧俊文、吳芷柔／李晉熙