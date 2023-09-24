杭州亞運｜何詩蓓出戰強項200米自由泳　有線HOY TV免費直播（附香港隊焦點賽程／持續更新）

至於在滑浪風帆項目，魏瑋恩周日（24日）兩輪比賽都只得第2，被泰國的對手拋離，不過仍在總成績守在次席。而歐令揚周日兩輪亦僅得第5，被第4的印度選手開始追近。在iQFoil的比賽方面，馬君正與鄭清然分別在女子及男子組繼續排第2及第3。七人欖球項目，香港的男女隊都在周日兩戰全勝，女隊會再對日本爭取首名。

港隊完成首個賽日，賽艇隊率先在雙人單槳的項目，憑林新棟、王瑋駿為香港取得首面金牌。而在武術項目，陳穗津亦在太極劍項目取得一面的銅牌。至於劍擊方面，蔡俊彥雖然在四強不敵中國的對手，但仍然獲得一銅牌，而江旻憓亦在女子重劍獲得銅牌，不過張家朗就成功在男子花劍為香港取得第2面金牌。

杭州亞運會將在9月23日開幕，香港代表團將派出歷來最多的860多名運動員參賽，當中包括多位著名以及在個人項目取得過成就的運動員，包括在東京奧運奪得獎牌的劍擊代表張家朗，以及在游泳項目的何詩蓓等。而其中一些的項目，亦在23日開幕前展開。有線HOY TV將會免費直播部份的港隊賽事。

賽艇隊或將再下一城

周一（25日）的比賽，香港代表仍有機會爭取到獎牌。當中已取得兩面銅牌的「飛魚」何詩蓓，會在個人擅長的女子200米自由泳項目出戰，同一項目亦有另一位香港泳手的何南慧，至於何甄陶亦會在男子50米自由泳上陣。

在賽艇方面，仍有機會再下一城，其中男子單人雙槳的趙顯臻，在準決賽以首名晉級。而在女子雙人單槳無舵手項目，由於決賽只有3支隊伍，因此張海琳與梁瓊允肯定獲得獎牌。另外在武術項目，於世大運贏得一金一銅的許得恩，會再戰太極拳及太極劍項目。

至於足球項目，香港的男女子代表隊亦會繼續上陣，男隊會再戰烏茲別克，而女隊會對上實力較次的緬甸。

香港運動員賽程（9月25日）

電子競技：

英雄聯盟分組賽：香港對南韓、香港對哈薩克

滑浪風帆：

男子iQFOiL第15至第19輪：鄭清然

男子RS:X第11至第12輪：歐令揚

女子iQFOiL第15至第19輪：馬君正

女子RS:X第11至第12輪：魏瑋恩

帆船：

男子單人艇ILCA 7第8至9輪：貝俊龍

男子風箏板第15至第16輪：梁普澤

男子快速艇49人級第11至第12輪：祥傑、阿輝（Akira Luke Sakai）

男子青少年單人艇ILCA 4第9至第10輪：陳建充

女子單人艇ILCA 6第8至9輪：洛雅怡

女子青少年單人艇ILCA 4第9至第10輪：黃子晏

女子快速艇49人FX級第11至第12輪：易希澧、蔡穎姿

國際象棋：

男子個人賽第3至第4輪：高家瀚、鄺永祈

女子個人賽第3至第4輪：馮予、劉天儀

劍擊：

男子個人佩劍：何思朗、羅浩天

女子個人花劍：陳諾思、鄭曉為

體操：

女子個人資格賽：黃曉盈

七人欖球：

女子分組賽：香港對日本

男子組八強：香港對中華台北

曲棍球：

女子預賽：香港對馬來西亞

柔道：

男子73公斤級：麥康年

男子81公斤級：李玨穎

女子57公斤級：楊諾琳

女子63公斤級：梁寶心

賽艇：

男子單人雙槳決賽：趙顯臻

女子單人雙槳決賽：梁穎桉

女子雙人單槳無舵手決賽：張海琳、梁瓊允

三人籃球：

男子循環賽：香港對中華台北

女子循環賽：香港對蒙古

山地單車：

男子越野賽：賴俊健

女子越野賽：關旨君

射擊：

男子25米手槍速射個人資格賽：陳浩輝

手球：

男子組分組賽：香港對南韓

女子組分組賽：香港對中國

跆拳道：

男子組58公斤級：卓俊延

女子組49公斤級：林小慧

競技混合團體：香港對烏茲別克

網球：

男子單打第二圈：黃澤林對巴斯托拉

女子單打第二圈：張瑋桓對朴昭炫、李芬對姚思儂

女子雙打第一圈：李芬／胡可澄對戈瓦比徒德／占達

混合雙打第一圈：王康傑／王康怡對鄭允盛／韓娜萊

圍棋：

男子個人預賽第3至第4輪：陳乃申、陳志軒

武術：

男子太極拳太極劍：許得恩

女子長拳：劉徐徐

游泳：

男子50米背泳：劉紹宇、伍棹然

男子50米自由泳：何甄陶、徐暐智

男子100米蛙泳：黃培燊、趙浩俊

男子4x200米自由泳接力：何承燁、林昭光、劉平治、卓銘浩

女子50米背泳：黃筠陶

女子200米自由泳：何南慧、何詩蓓

女子200米個人混合泳：吳麗華、鄭渝

足球：

男子分組賽：香港對烏茲別克

女子分組賽：香港對緬甸