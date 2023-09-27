杭州亞運｜馬術蕭頴瑩盛裝舞步爭個人第2面獎牌　有線HOY TV免費直播（附香港隊焦點賽程／持續更新）

杭州亞運會將在9月23日開幕，香港代表團將派出歷來最多的860多名運動員參賽，當中包括多位著名以及在個人項目取得過成就的運動員，包括在東京奧運奪得獎牌的劍擊代表張家朗，以及在游泳項目的何詩蓓等。而其中一些的項目，亦在23日開幕前展開。有線HOY TV將會免費直播部份的港隊賽事。
在帆船及滑浪風帆項目結束後，香港已取得5金8銀14銅的成績，獎牌榜排第6。在周三（27日）的比賽，香港除了帆船及滑浪風帆的2銀1銅之外，劍擊亦貢獻多2面獎牌，劍擊隊至今已連續4個賽日獲獎。在場地單車方面，雖然李慧詩已經退役，不過香港隊仍在女子團體追逐賽獲得一面銅牌。
另外香港網球代表的黃澤林在周三於男單八強出局，未能再創佳績。而香港的電子競技代表，黃育祥也不過只差一步就可以為香港取得首面電競獎牌。
羽毛球項目團體賽事展開
周四（28日）的比賽，馬術的盛裝舞步會完成第二輪的比賽，亦會確定最終排名。而目前在總成績排第3的蕭頴瑩，將有機會取得個人的第2面獎牌。而在周四，羽毛球項目的團體賽展開。在乒乓球方面，單打的比賽亦會開始。在體操方面，吳翹充會出戰男子吊環的決賽。
劍擊方面，在女子花劍取得個人獎牌的陳諾思，會與隊友在團體賽上陣。而何詩蓓今日亦會參與女子4x200米自由泳接力，至於個人奪得一面銀牌的何甄陶，也會在男子50米蝶泳及男子4x100米自由泳接力上陣。
香港運動員賽程（9月28日）
壁球：
男子團體分組賽：香港對馬來西亞
場地單車：
男子全能賽：梁嘉儒
女子爭先賽：楊礎搖、吳思穎
電子競技：
夢三國2八強：香港對菲律賓
和平精英預賽：叢瑋廷、曾瑋麒、熊文嘉、陳子賢
高爾夫球：
男子個人及團體：黑純一、許龍一、伍城鋒、張雄熙
女子個人及團體：陳芷澄、韓紫琳、劉弦
劍擊：
男子佩劍團體：陳樂熹、何思朗、羅浩天、周頌羲
女子花劍團體：陳諾思、符妤名、關渝澄、鄭曉為
體操：
男子吊環決賽：吳翹充
籃球：
男子分組賽：香港對蒙古
壘球：
分組賽：香港對中華台北
馬術：
盛裝舞步個人賽：陳萃彥、何苑欣、蕭頴瑩
乒乓球：
男子單打第一圈：林兆恒、黃鎮廷
男子雙打第二圈：林兆恒／吳柏男、何鈞傑／黃鎮廷
女子單打第二圈：杜凱琹、朱成竹
女子雙打第二圈：李皓晴／李清韻、杜凱琹／朱成竹
混合雙打八強：黃鎮廷／杜凱琹、何鈞傑／李皓晴
橋牌：
男子團體：何凱桐、何煒霖、黎偉傑、麥國輝、施純森、招偉立
女子團體：陳佩怡、鄧芷妍、董秀賢、顧可容、黃慧敏、楊凱寧
混合團體：陳淑琼、陸依阳、萬貝怡、王干、葉英傑、鄭子全
三人籃球：
男子分組賽：香港對蒙古
象棋：
混合團體：香港對中華台北
游泳：
男子50米蝶泳：何甄陶、伍棹然
男子200米蛙泳：麥世霆、趙浩俊
男子800米自由泳：郭俊希
男子4x100米自由泳接力：何甄陶、林昭光、伍棹然、卓銘浩
女子50米自由泳：譚凱琳
女子200米蛙泳：常鈺涓、林凱喬
女子4x200米自由泳接力：何南慧、何詩蓓、鄭莉梅、鄭渝
羽毛球：
男子團體：香港對泰國
女子團體：香港對中華台北
足球：
女子分組賽：香港對南韓
香港焦點運動員賽事：
9月28日
籃球：
男子籃球分組賽：香港對蒙古
足球：
女子分組賽：香港對南韓
9月29日
壁球：
男子團體四強
女子團體四強
9月30日
璧球：
男子團體決賽
女子團體決賽
籃球：
男子籃球分組賽：香港對中國
田徑：
女子100米跨欄預賽：呂麗瑤
10月1日
田徑：
女子100米跨欄決賽：呂麗瑤
足球：
男子八強：香港對伊朗
10月2日
羽毛球：
混合雙打：鄧俊文／謝影雪、李晉熙／吳芷柔
10月4日
璧球：
混合雙打四強
男子單打四強
女子單打四強
10月5日
璧球：
混合雙打決賽
男子單打決賽
女子單打決賽
空手道：
女子個人型：劉慕裳
10月6日
羽毛球：
男子單打四強
混合雙打四強
10月7日
羽毛球：
男子單打決賽
混合雙打決賽
10月8日
閉幕典禮