杭州亞運｜馬術蕭頴瑩盛裝舞步爭個人第2面獎牌　有線HOY TV免費直播（附香港隊焦點賽程／持續更新）

杭州亞運會將在9月23日開幕，香港代表團將派出歷來最多的860多名運動員參賽，當中包括多位著名以及在個人項目取得過成就的運動員，包括在東京奧運奪得獎牌的劍擊代表張家朗，以及在游泳項目的何詩蓓等。而其中一些的項目，亦在23日開幕前展開。有線HOY TV將會免費直播部份的港隊賽事。

在帆船及滑浪風帆項目結束後，香港已取得5金8銀14銅的成績，獎牌榜排第6。在周三（27日）的比賽，香港除了帆船及滑浪風帆的2銀1銅之外，劍擊亦貢獻多2面獎牌，劍擊隊至今已連續4個賽日獲獎。在場地單車方面，雖然李慧詩已經退役，不過香港隊仍在女子團體追逐賽獲得一面銅牌。

另外香港網球代表的黃澤林在周三於男單八強出局，未能再創佳績。而香港的電子競技代表，黃育祥也不過只差一步就可以為香港取得首面電競獎牌。