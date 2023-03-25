歐國外｜新隊長麥巴比梅開二度 助法國大炒荷蘭4:0

法國於世界盃決賽失利後首度出擊，於周五歐國外F組主場數荷蘭4:0。法國新任隊長麥巴比（Kylian Mbappe）擔正，與高文、高路姆亞尼組成三叉戟，副隊長基斯文坐鎮中場。荷蘭鋒線為迪比、比亞侯斯、沙維施蒙斯。 開賽僅3分鐘，兩位正副隊長合作開紀錄，基斯文搶得皮球後啟動進攻，麥巴比從左路傳中予基斯文射入，法國領先1:0。8分鐘，基斯文開出罰球，施利臣打手槌省中烏巴麥簡奴入網，法國閃電領先兩球。21分鐘，祖亞曼尼殺入禁區傳中，高路姆亞尼刻時漏後，安巴比射入，法國半場領先3:0。下半場戰至78分鐘，卡臣誤傳，麥巴比把握機會左腳勁射，施利臣救出。88分鐘，麥巴比施展腳法後射入，法國大勝荷蘭4:0。

比利時3:0擊敗瑞典 41歲伊巴謙莫域上陣

另一場歐國外B組，比利時憑盧卡古（Romelu Lukaku）演出帽子戲法，作客以3:0大勝瑞典。比利時在泰迪斯高領軍下首次出擊，排出4-3-3陣式，由盧基巴基奧、托沙支援射手盧卡古。瑞典有傷癒回歸的41歲伊巴謙莫域先列後備，雙箭頭為伊薩、古路錫斯基。



15分鐘，古路錫斯基從右路殺入禁區起腳，古圖奧斯撲到再由法斯從白界前解圍。35分鐘，盧基巴基奧傳中，盧卡古勁頂破門，比利時半場領先瑞典1:0。易邊後僅4分鐘，兩位功臣再次合作，盧基巴基奧接應短角球後落底傳中，盧卡古撞入，比利時擴大優勢。83分鐘，巴卡約高過兩關後傳予盧卡古演出帽子戲法，比利時大勝瑞典3:0。