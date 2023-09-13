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體育
2023-09-13 11:49:11

歐洲國家盃外圍賽｜意大利險勝烏克蘭　英格蘭友賽馬古尼擺烏龍照贏（附英格蘭精華）

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法迪斯梅開二度為意大利取勝。(路透社)

法迪斯梅開二度為意大利取勝。(路透社)

歐洲國家盃外圍賽，衞冕的意大利在C組憑新星的法迪斯（Davide Frattesi）上半場梅開二度，以2:1擊敗烏克蘭，取代對方升上分組的次席，出線明年決賽周取回優勢。

賽前分組只得1勝的意大利，主場面對賽前排次席的烏克蘭。意大利在12分鐘，就由外借國際米蘭的法迪斯，接應隊友薩卡尼（Mattia Zaccagni）橫傳，禁區內勁射近柱為意大利取得領先。意大利之後繼續向烏克蘭進攻，到29分鐘，意大利的射門雖然省中對手的後防，不過皮球落在法迪斯面前，他轉身抽射，為球隊擴大領先。

意大利在歐洲國家盃的外圍賽2:1擊敗烏克蘭。(路透社) 意大利在歐洲國家盃的外圍賽2:1擊敗烏克蘭。(路透社) 意大利在歐洲國家盃的外圍賽2:1擊敗烏克蘭。(路透社) 意大利在歐洲國家盃的外圍賽2:1擊敗烏克蘭。(路透社) 意大利在歐洲國家盃的外圍賽2:1擊敗烏克蘭。(路透社) 意大利在歐洲國家盃的外圍賽2:1擊敗烏克蘭。(路透社)

之後烏克蘭41分鐘一次攻勢，雖然意大利門將的基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）救出，但隊友解圍落在耶莫蘭高（Andriy Yarmolenko）之前，後者立即射入空門，為烏克蘭追近。然而下半場的比賽，烏克蘭及意大利都未能再取得入球，意大利僅以2:1小勝烏克蘭，在分組中取得第2場的勝仗，追至與烏克蘭同分，但以較佳得失球升上次席。

英格蘭友賽3:1蘇格蘭

同組的英格蘭在今輪休戰，因此與蘇格蘭友賽。英軍憑菲爾科頓（Phil Foden）、祖迪比寧咸（Jude Bellingham）的入球，半場領先蘇格蘭2:0，雖然哈利馬古尼（Harry Maguire）擺烏龍，令蘇格蘭追回一球，不過哈利卡尼（Harry Kane）之後建功，令英格蘭以3:1擊敗蘇格蘭。

馬古尼今仗又擺烏龍。(路透社) 馬古尼在下半場擺烏龍。(路透社) 卡尼為英格蘭射成3:1。(路透社) 英格蘭友賽3:1贏蘇格蘭。(路透社) 英格蘭友賽3:1贏蘇格蘭。(路透社) 英格蘭友賽3:1贏蘇格蘭。(路透社)

德國易帥後友賽贏法國

至於明年歐國盃的主辦國德國，在解僱主帥芬克（Hansi Flick）後，由名宿禾拉（Rudi Voller）領兵鬥法國。上半場4分鐘就由湯馬士梅拿（Thomas Muller）建功取得領先。之後的比賽雙方都陷於膠着，直到87分鐘，利萊辛尼（Leroy Sane）接應傳送後射入，為德國拉開比數。不過法國在89分鐘就獲得12碼，由基沙文（Antoine Griezmann）射入，但德國最終仍以2:1擊敗法國，中止友賽5場不勝的頹勢。

基沙文的12碼為法國追回一球。(路透社) 湯馬士梅拿為球隊的勝利高呼。(路透社) 德國隊友賽法國響勝鼓。(路透社) 德國隊友賽法國響勝鼓。(路透社) 德國隊友賽法國響勝鼓。(路透社) 德國隊友賽法國響勝鼓。(路透社)
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