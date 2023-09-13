歐洲國家盃外圍賽｜意大利險勝烏克蘭　英格蘭友賽馬古尼擺烏龍照贏（附英格蘭精華）

賽前分組只得1勝的意大利，主場面對賽前排次席的烏克蘭。意大利在12分鐘，就由外借國際米蘭的法迪斯，接應隊友薩卡尼（Mattia Zaccagni）橫傳，禁區內勁射近柱為意大利取得領先。意大利之後繼續向烏克蘭進攻，到29分鐘，意大利的射門雖然省中對手的後防，不過皮球落在法迪斯面前，他轉身抽射，為球隊擴大領先。

歐洲國家盃外圍賽，衞冕的意大利在C組憑新星的法迪斯（Davide Frattesi）上半場梅開二度，以2:1擊敗烏克蘭，取代對方升上分組的次席，出線明年決賽周取回優勢。

之後烏克蘭41分鐘一次攻勢，雖然意大利門將的基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）救出，但隊友解圍落在耶莫蘭高（Andriy Yarmolenko）之前，後者立即射入空門，為烏克蘭追近。然而下半場的比賽，烏克蘭及意大利都未能再取得入球，意大利僅以2:1小勝烏克蘭，在分組中取得第2場的勝仗，追至與烏克蘭同分，但以較佳得失球升上次席。

英格蘭友賽3:1蘇格蘭

同組的英格蘭在今輪休戰，因此與蘇格蘭友賽。英軍憑菲爾科頓（Phil Foden）、祖迪比寧咸（Jude Bellingham）的入球，半場領先蘇格蘭2:0，雖然哈利馬古尼（Harry Maguire）擺烏龍，令蘇格蘭追回一球，不過哈利卡尼（Harry Kane）之後建功，令英格蘭以3:1擊敗蘇格蘭。