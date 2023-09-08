歐洲國家盃外圍賽｜法國挫愛爾蘭保持全勝　同組荷蘭輕取希臘（附比賽精華）

歐洲國家盃外圍賽繼續進行，法國在B組繼續保持全勝。在主場面對愛爾蘭，憑皇家馬德里中場的曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）以及後備入替的馬古斯杜林（Marcus Thuram）各建一功，以2:0擊敗對手。而同組的荷蘭，亦以3:0輕取希臘，繼續追趕着法國。

在首循環的比賽，法國作客在都伯林僅贏1球，不過回到巴黎的王子球場，法國19分鐘，就由曹亞文尼接應基利安麥巴比（Kylian Mbappe）的橫傳，禁區頂彎入遠柱，取得領先。「麥總」麥巴比，之後都有一次的破門機會，不過他的入球因為隊友先越位而無效，半場法國僅一球領先。