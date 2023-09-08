歐洲國家盃外圍賽｜法國挫愛爾蘭保持全勝　同組荷蘭輕取希臘（附比賽精華）

歐洲國家盃外圍賽繼續進行，法國在B組繼續保持全勝。在主場面對愛爾蘭，憑皇家馬德里中場的曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）以及後備入替的馬古斯杜林（Marcus Thuram）各建一功，以2:0擊敗對手。而同組的荷蘭，亦以3:0輕取希臘，繼續追趕着法國。
在首循環的比賽，法國作客在都伯林僅贏1球，不過回到巴黎的王子球場，法國19分鐘，就由曹亞文尼接應基利安麥巴比（Kylian Mbappe）的橫傳，禁區頂彎入遠柱，取得領先。「麥總」麥巴比，之後都有一次的破門機會，不過他的入球因為隊友先越位而無效，半場法國僅一球領先。
基奧特上半場受傷
法國隊在上半場有前鋒的基奧特（Olivier Giroud）因傷換出，由馬古斯杜林入替。這位後備前鋒，在換邊後3分鐘，把握對手擋出隊友射門不遠，禁區內轉身起腳抽入，令高盧雄雞在48分鐘領先至兩球。愛爾蘭之後有一次追近比分的機會，只是今季轉投盧頓的奧賓尼（Chiedozie Ogbene）頭槌未能過到門將邁治蘭（Mike Maignan）。而法國隊之後亦沒有把握到入球機會，最終僅贏2:0，在分組保持5戰全勝領先。
至於同組另一場比賽，荷蘭在主場上半場已經轟入3球之下，下半場放鬆比賽節奏，仍以3:0擊敗希臘，以6分升上小組次名，不過荷蘭比法國仍少打2場，而分組前兩名晉級明年的歐洲國家盃決賽周。其他同日的比賽，波蘭就憑射手利雲杜夫斯基（Robert Lewandowski）在末段的梅開二度，主場2:0擊敗法羅群島，而斯洛文尼亞在H組以4:2擊敗北愛爾蘭，令後者與聖馬力諾同樣提前出局，而聖馬力諾在作客不敵丹麥0:4。