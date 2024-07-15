歐洲國家盃決賽｜修夫基避談去向 「需與相關人仕討論」

英格蘭於歐國盃決賽不敵西班牙，再一次無緣冠軍。今屆賽事中一直飽受批評的領隊修夫基（Gareth Southgate）成為眾矢之的。賽後他接受英國電視台訪問，對去留問題不置可否，避談其去向。
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與之前幾場淘汰賽一樣，英格蘭於比賽中先落後，雖然後備上陣的高爾彭馬（Cole Palmer）一度射入追平一球，再次成為其兵。然而，幸運之神這次沒有再眷顧「三獅兵團」，西班牙鋒將奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）於完場前建奇兵，帶領西班牙歷史上第四次奪得歐國盃冠軍。
「西班牙是今屆最佳球隊」
一如以往，教練修夫基的調動成為眾矢之的，包括棄用利物浦後衛阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）、及堅持任用菲爾科頓（Phil Foden）及哈利卡尼（Harry Kane）任正選。他在賽後表示：「我認為西班牙是這屆比賽中最佳球隊。我們今場一直未能做好控球，仍一直堅持到比賽的最後10分鐘。我為大家感到難過，只差了一點點。」
他續道：「當高爾彭馬（Cole Palmer）扳平後，我們重新找到了動力。但從整場90分鐘比賽來看，我並不肯定球隊做得足夠。」
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認為哈利卡尼狀態不足
對於在比賽中61分鐘便將隊長哈利卡尼換走，他說：「對他（卡尼）來說，這場比賽在體力上的適應非常困難。他在歐國盃開始前的的比賽數量不足，而並未達到我們期望的水平。今場比賽的體力要求極高，而我們認為奧尼（屈堅斯）的體力能讓我們能壓迫對手，並提供有效的反擊。總括來說，我認為後備球員上場後都能完成我們要求的任務。」
英軍眾將希望修夫基留任
相信外間最感興趣的，是今屆賽事後修夫基的去向。自2016年接手之今，雖然英格蘭曾打入世界盃4強，並兩度晉身歐國盃決賽，但球隊一直與冠軍無緣，延續自1966年來未能在大賽後奪冠的尷尬成績。修夫基對於自己的前途不置可否：「現在不是我討論這個問題的時候。我當然理解大家對我的去向感興建，但我需要與相關人仕先討論。能帶領球隊進入決賽是一段令人難忘的經歷，但目前來說，未能成功是非常痛苦的。」另一方面，哈利卡尼及高爾彭馬在賽後都表達了希望修夫基繼續留任的訊息。