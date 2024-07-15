歐洲國家盃決賽｜修夫基避談去向 「需與相關人仕討論」

與之前幾場淘汰賽一樣，英格蘭於比賽中先落後，雖然後備上陣的高爾彭馬（Cole Palmer）一度射入追平一球，再次成為其兵。然而，幸運之神這次沒有再眷顧「三獅兵團」，西班牙鋒將奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）於完場前建奇兵，帶領西班牙歷史上第四次奪得歐國盃冠軍。

認為哈利卡尼狀態不足 對於在比賽中61分鐘便將隊長哈利卡尼換走，他說：「對他（卡尼）來說，這場比賽在體力上的適應非常困難。他在歐國盃開始前的的比賽數量不足，而並未達到我們期望的水平。今場比賽的體力要求極高，而我們認為奧尼（屈堅斯）的體力能讓我們能壓迫對手，並提供有效的反擊。總括來說，我認為後備球員上場後都能完成我們要求的任務。」