熱門搜尋:
歐洲國家盃 簡約公屋 十大中文金曲2024 THE SOUTHSIDE 深中通道 七一優惠 機票優惠 多啦A夢 的士 NOVO LAND 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
體育
2024-06-26 07:30:16
日報

歐洲國家盃｜土耳其無懼捷克 超新星阿達古拿復出坐和望贏

分享：
歐洲國家盃 歐洲國家盃

歐國盃F組尾輪焦點，捷克今夜在漢堡對土耳其。土耳其在德國有大量移民後裔，有半個主場之利；加上超新星阿達古拿(Arda Guler)有望回歸正選，今場專心打穩守突擊，面對實力一般的捷克，有力坐和望贏(球賽編號FB8635，6月27日03:00開賽)。

歐洲國家盃｜Kylie C./李佩芝/張嘉殷 NowTV 絲打有一個共通點

歐洲國家盃賽程｜F組（am730製圖） 歐洲國家盃賽程｜F組（am730製圖） 歐洲國家盃｜F組積分榜截至6月23日。（am730製圖） 歐洲國家盃名單｜F組土耳其陣容。（am730製圖） 歐洲國家盃名單｜F組捷克陣容。（am730製圖）

土耳其在首輪打敗格魯吉亞後，上仗卻淨吞葡萄牙3蛋，目前兩戰3分排小組次席，今場和波便可次名出線，形勢上相對焗攻的捷克明顯有利。

蒙迪拿上仗將效力皇家馬德里的天才新星阿達古拿收作後備，但此子下半場中段上陣，扭轉形勢，製造不少威脅。該意大利名帥解釋，阿達古拿的體能情況不容許上陣時間太多，但預計今戰回歸正選，跟名將查漢奴古在中場策動攻勢，反擊料更高效。

對手捷克至今兩戰1和1負，進攻一般，防守欠穩；在今場近乎非勝不可下，焗攻隨時輸反擊。

歐洲國家盃｜比利時烏克蘭惡鬥　捷克戰土耳其Now630免費直播（附51場賽程／走線圖懶人包／直播連結）

Ad Block
歐洲國家盃晉級走線圖｜截至6月26日（am730製圖） 歐洲國家盃晉級走線圖｜截至6月26日（am730製圖）

葡萄牙勢大輪換或演入球騷

同組格魯吉亞在史浩克04的主場對葡萄牙。葡軍兩戰全勝穩奪首名出線，今場必會大輪換陣容；但一眾副選亦非善男信女，無壓力下更會放膽主攻。格魯吉亞小組兩戰1和1負，前鋒米卡奧達迪斯兩戰入2球，整體鋒力未算太差；加上要搶3分求出線，敢與葡軍對攻下，今場博[3/3.5]「入球」大盤應穩(球賽編號FB8636，6月27日03:00開賽)。

歐洲國家盃2024賽程、新聞、分組及出線形勢

歐洲國家盃

歐國盃F組積分表

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受