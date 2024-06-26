歐洲國家盃｜塞爾維亞悶和丹麥　小組包尾緣絕德國

丹麥今場陣容只作出一個調動，阿歷山大巴希（Alexander Bah）取代拉斯姆斯基斯甸臣（Rasmus Kristensen）任正選；塞爾維亞方面陣容則令人意外，兩位大牌球星杜辛泰迪治（Dusan Tadic）及杜辛華荷域（Dusan Vlahovic）均先任後備。 塞軍僅得一射門 半場互交白卷 上半場盡是丹麥天下。這支92 年冠軍先有艾歷臣禁區外施射，被塞爾維亞門將比德拉積高域（Predrag Rajkovic）救出。 比賽中段，莊拿斯雲特（Jonas Wind）一度接應艾歷臣的角球撞入網，惟球證指後者在開角球時，皮球一早越過底線，入球無效。這名禾夫斯堡在完半場前再有一機會，但他在12碼點對出起腳，竟然不中目標。 塞爾維亞整個半場都表現得相當保守，只錄得一次射門。兩隊半場互交白卷。

丹麥一場不勝 仍以小組次名晉級 換邊後塞爾維亞一口氣換入泰迪治和盧卡祖域（Luka Jovic），但繼續受壓。相反，丹麥愈戰愈勇，安達斯奧臣（Andreas Skov Olsen）在進攻線加路「吸」大位後起腳，省中對方出底線。及後，維斯達加（Jannik Vestergaard）接應角球頭槌攻門，惟角度太正，未能威脅塞軍。 塞爾維亞在最後階段作出反撲，然而先有華荷域的頭槌攻門高出、米連高域沙域（Sergej Milinkovic-Savic）的射門亦過不了卡斯柏舒米高（Kasper Schmeichel）。最終兩隊維持相同戰果，各得1分。 賽後丹麥與同組的斯洛文尼亞同樣3戰得3分，得失球差亦一樣，但丹麥憑外圍賽時取得較佳排名，成功壓過對方以次名出線；塞爾維亞則在小組包尾，肯定無緣16強。