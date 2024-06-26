歐洲國家盃｜E組同分爭崩頭 比利時烏克蘭「大」激鬥

歐國盃E組大戰，烏克蘭今夜在斯圖加特硬撼比利時。「歐洲紅魔」比利時首輪遇滑鐵盧，但上仗技術性擊倒羅馬尼亞，級數雖高但防線並不穩陣；對手烏克蘭上仗反勝斯洛伐克保命，後勁、韌力兼備，背水一戰下未必陪跑，宜吼入球大細[2.5/3]球大盤(球賽編號FB8634，6月27日00:00 開賽)。

比利時「魔獸」盧卡古暫屬本屆「詐胡王」，過去2場已3度入球被推翻。幸好紅魔上仗將曼城快翼謝利美杜古調回左路；加上阿士東維拉泰利文斯復任正選，釋放中場靈魂奇雲迪布尼戰力，比利時中前場火力倍增。但防線不穩仍是紅魔致命傷，沙場老將維頓漢年事已高，「炸彈人」李斯特城中堅法斯級數所限，一對中路守將仍是危機四伏。