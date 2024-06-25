歐洲國家盃｜奧地利神勇可擋荷蘭

歐國盃D組最後一輪分組賽，荷蘭今晚在柏林遇上奧地利。荷蘭手執4分，出線形勢大好，但首兩仗表現平平；遇上高位逼搶厲害、球員全場不斷奔跑的奧地利，橙軍成熱門有暗湧，寧撐「讓球」下盤！(球賽編號FB8630，6月26日00:00 開賽)

首輪驚險反勝波蘭的荷蘭，上仗悶和鬥法國，雖有沙維施蒙斯(Xavi Simons)入波，爭議性慘食詐胡，但整體演出仍是無甚霸氣；若非門將華布根(Bart Verbruggen)全場作出3次關鍵撲救，其實或已全失3分。除非決心力爭首名出線，否則主帥朗奴高文(Ronald Koeman)，為免球員過度拚搏，不排除今場讓今屆較少上陣的球員落場，磨練狀態。