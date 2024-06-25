歐洲國家盃分組賽進入最後階段。周三（6月26日）法國將在D組鬥波蘭，同時間荷蘭對奧地利。而凌晨3時英格蘭出擊，暫列C組榜首的英格蘭只要擊敗斯洛文尼亞即鎖定小組首名出線，丹麥則對塞爾維亞。
歐洲國家盃｜捷克、斯洛伐克、阿爾巴尼亞冒起歸功外籍主帥
▼歐洲國家盃分組賽賽程▼
英格蘭或轉陣出擊
英格蘭排陣亦被指用人不當，阿歷山大阿諾特在防中位置的攻守轉換差，也浪費其右路致命出波的能力；今場會否以干拿加歷查或高比明奴頂上擔正，將成焦點。菲爾科頓在左路表現走樣也急須解決，但修夫基隨時會以原有攻擊組合出擊，祖迪比寧咸及哈利卡尼肩負攻門重任，卻嫌支援不足，效果欠佳。
歐洲國家盃｜英格蘭「細」鬥斯洛文尼亞
歐洲國家盃｜Kylie C./李佩芝/張嘉殷 NowTV 絲打有一個共通點
歐洲國家盃2024賽程、新聞、分組及出線形勢
奧地利神勇可擋荷蘭
首輪驚險反勝波蘭的荷蘭，上仗悶和鬥法國，雖有沙維施蒙斯(Xavi Simons)入波，爭議性慘食詐胡，但整體演出仍是無甚霸氣；若非門將華布根(Bart Verbruggen)全場作出3次關鍵撲救，其實或已全失3分。除非決心力爭首名出線，否則主帥朗奴高文(Ronald Koeman)，為免球員過度拚搏，不排除今場讓今屆較少上陣的球員落場，磨練狀態。
奧地利對荷蘭賽前分析
歐國盃24隊完整球員名單
有指ViuTV將安排5場歐洲國家盃賽事於99台免費直播，因此尚有1場安排仍有待證實，未知是否球迷最期待的歐國盃決賽。
歐洲國家盃｜匈牙利、烏克蘭、羅馬尼亞等5支東歐勢力冒起
今個夏天德國主辦的歐洲國家盃2024，24支球隊當中有11隊來自東歐前共產主義鐵幕國家(還要是缺少大國俄羅斯的情況下)，參賽隊數是歷來之冠(2020和2016有8隊，在未擴充之前的2012、2008、2004及1996年各有5隊，2000則有4隊)。以往不時出現過偶有佳作的東歐黑馬如1996和2004年的捷克、2008年的俄羅斯等，但像今屆有接近一半的東歐球隊參賽還只是頭一次出現的風景(E組更出現斯洛伐克、烏克蘭及羅馬尼亞圍攻比利時的情況)。
歐洲國家盃｜麥巴比定安巴比？華布根定費保夏？Now譯名再成球迷熱話
▼歐洲國家盃淘汰賽及冠軍戰賽程▼
2024年歐洲國家盃（EURO 2024）由德國主辦，24支列強在6至7月爭逐冠軍。《am730》找來Microsoft的AI人工智能Copilot，推算出5支熱門球隊，以及神射手誰屬。雖然Copilot每次回答後都「戴頭盔」，但說不定有參考價值。