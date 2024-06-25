奧地利神勇可擋荷蘭 首輪驚險反勝波蘭的荷蘭，上仗悶和鬥法國，雖有沙維施蒙斯(Xavi Simons)入波，爭議性慘食詐胡，但整體演出仍是無甚霸氣；若非門將華布根(Bart Verbruggen)全場作出3次關鍵撲救，其實或已全失3分。除非決心力爭首名出線，否則主帥朗奴高文(Ronald Koeman)，為免球員過度拚搏，不排除今場讓今屆較少上陣的球員落場，磨練狀態。 奧地利對荷蘭賽前分析 歐國盃24隊完整球員名單