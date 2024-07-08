修夫基再次換人射十二碼 阿諾特狂抽時速驚人 上屆歐國盃決賽，英格蘭教練修夫基（Gareth Southgate）在加時最後一分鐘換入查頓辛祖（Jadon Sancho）及拉舒福特（Marcus Rashford），可惜這兩名為了射十二碼而後備入替的球員，十二碼皆宴客，令此換人調動一度令人不解，英格蘭失冠矛頭直指修夫基。 今場面對瑞士，修夫基繼續堅持自己一套，先於109分鐘換入艾雲東尼（Ivan Toney），再於115分鐘換入阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold），最終兩名球員分別為英軍射第四及第五輪十二碼，兩球皆進。阿歷山大阿諾特的十二碼入球，更達到時速每小時125.6公里，為今屆射門球速最快的十二碼。 歐洲國家盃｜沙卡80分鐘遠射扳平 英格蘭互射12碼挫瑞士晉4強

Nerves of steel. Trent Alexander Arnold’s penalty (125.6 KMPH) recorded with Adidas technology as the second hardest strike of #Euro2024 pic.twitter.com/Y6WMOOlX0K — Aadam Patel (@aadamp9) July 7, 2024