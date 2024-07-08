英格蘭於今屆歐國盃八強，與瑞士鬥至互射十二碼階段才能分勝負，最終英格蘭以5:3淘汰瑞士，晉身四強。
有點「睇波」年資的球迷，都會知道以前英軍互射十二碼輸多贏少，就連上屆歐國盃決賽對陣意大利都是在互射十二碼中落敗。當年布卡約沙卡（Bukayo Saka）射失，粉碎「三獅軍團」的冠軍夢。
今場英格蘭五個十二碼全中，是運氣使然嗎？倒不盡是，其實每個十二碼背後都有其竅門。
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修夫基再次換人射十二碼 阿諾特狂抽時速驚人
上屆歐國盃決賽，英格蘭教練修夫基（Gareth Southgate）在加時最後一分鐘換入查頓辛祖（Jadon Sancho）及拉舒福特（Marcus Rashford），可惜這兩名為了射十二碼而後備入替的球員，十二碼皆宴客，令此換人調動一度令人不解，英格蘭失冠矛頭直指修夫基。
今場面對瑞士，修夫基繼續堅持自己一套，先於109分鐘換入艾雲東尼（Ivan Toney），再於115分鐘換入阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold），最終兩名球員分別為英軍射第四及第五輪十二碼，兩球皆進。阿歷山大阿諾特的十二碼入球，更達到時速每小時125.6公里，為今屆射門球速最快的十二碼。
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Nerves of steel. Trent Alexander Arnold’s penalty (125.6 KMPH) recorded with Adidas technology as the second hardest strike of #Euro2024 pic.twitter.com/Y6WMOOlX0K— Aadam Patel (@aadamp9) July 7, 2024
比克福特「貓紙」有效 艾簡治射門正中下懷
在互射十二碼前，有當地攝影師捕捉到英格蘭門將比克福特（Jordan Pickford）的水瓶上，印有瑞士每個球員射十二碼的偏好，其中對文路爾艾簡治（Manuel Akanji）的指示是「撲向左邊」，結果這名瑞士中堅操刀第一輪十二碼時，果然射向門將左邊，比克福特跟著指示便成功撲出十二碼。
有趣的是比克福特並不是當這張「貓紙」為金科玉律，在面對法比安舒哈（Fabian Schar）第二輪的十二碼時，「貓紙」上的指引為「裝作撲向右面後，撲向左邊」，但比克福特並未有撲向左邊，最終法比安舒哈真的射向門將左邊。倘若這名效力英超球隊愛華頓的門將有跟隨「貓紙」，或許可以撲出兩球十二碼。
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Jordan Pickford's multipurpose water bottle 👀 pic.twitter.com/ocUwgpm0yg— Sky Sports Football (@SkyFootball) July 6, 2024
比寧咸親口認證 前英超射手教路有料
為英格蘭操刀射入第二輪十二碼的祖迪比寧咸（Jude Bellingham），接受訪問時點名稱讚英格蘭教練團的其中一位助教，正是曾於英超多間球會，如車路士、列斯聯等等效力的前鋒哈索賓基（Jimmy Floyd Hasselbaink），「我對我的事前準備相當有信心，哈索賓基跟我講過很多射十二碼要注意的事情，他賽前為我們做了許多準備功夫，令我們在互射十二碼階段可以獲勝。」
哈索賓基在球員生涯曾操刀主射極刑22次，僅射失過1次，命中率高達95%。英軍四強的對手，將會為哈索賓基的國家隊—荷蘭，哈索賓基曾為荷蘭上陣23次，射入9球。不知道這名荷蘭籍前鋒會不會傳授「內幕資訊」予英格蘭一眾球員呢？
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英軍射門夠淡定 瑞士球員「好快射」？
在互射十二碼階段中，根據由球證鳴笛後到球員起步助跑的時間統計，英格蘭球員平均會等5.2秒才起步，而相反瑞士球員平均只等1.3秒。運動心理學家佐達（Geir Jordet）認為，球員等待起腳的時間，通常反映了他們對十二碼有沒有詳盡計劃，「時間本身是沒有意思的，只是一個數字，真正有意義的是『為何你要這樣做？』如果在射十二碼前等多一會，可以令自己對整個局面有更多控制，深呼吸兩三下，讓身體產生有正面影響的荷爾蒙。」
以往英格蘭經常被外界形容他們被壓力拖垮，故每次在互射十二碼都會表現不佳。今年這隊看似自信滿滿的「三獅軍團」，又能不能一洗污名呢？
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足球從來都是成敗論英雄，而英格蘭修夫基今仗明顯「賭贏」。上屆歐國盃決賽換人射十二碼，結果奇差被萬人唾罵；今屆八強繼續換人，最終則被視為「神調動」。
英軍將於7月11日（四）凌晨三時出戰四強，對陣荷蘭。倘若比賽需要進入互射十二碼，且看英格蘭會不會再次帶給球迷驚喜。
然而不要忘記，他們的對手荷蘭曾經在2014年世界盃八強對哥斯達黎加，於互射十二碼階段前換入門將告爾（Tim Krul），最終荷蘭憑著這名門將撲出兩球十二碼晉級。談到為互射十二碼換人，荷蘭才是先驅。